El 12 de agosto, durante la final del certamen Miss Earth Venezuela, Aragua se vestirá de la actitud y encanto de Sherryl Peralta, aunque a esta rubia le corresponda llevar la banda de Miss Delta Amacuro en ese popular certamen.

Con estirpe de reinas y líderes, esta abogada maracayera de 26 años defenderá la fama de las Peralta, apellido que se ha asociado desde hace muchos años al mundo del entretenimiento y también al activismo.

¿CÓMO VA TU PREPARACIÓN, LOS ENSAYOS? ¿CÓMO HA CAMBIADO TU VIDA DESDE QUE RECIBISTE LA BANDA DE MISS EARTH DELTA AMACURO?

-La verdad me siento feliz por cumplir uno de mis sueños, estoy viviendo algo que siempre quise y estoy dando lo mejor de mí porque lo hago con el corazón, mi preparación cada día mejorando. Me enfoco en la oratoria que me ayudará para el concurso y para mi vida diaria y haciendo las cosas con amor siempre salen estupendas.

¿TE HUBIERA GUSTADO REPRESENTAR A TU NATAL ARAGUA?

-En este momento llevo la banda de un hermoso estado, pero siempre llevar{e la estampa de la mujer aragûeña.

PERTENECES A UNA DINASTÍA DE MUJERES BELLAS, REINAS DE BELLEZA Y HASTA LÍDERES POLÍTICAS…¿QUÉ TIENEN LAS PERALTA QUE NUNCA PASAN DESAPERCIBIDAS?

-Los genes de nuestros padres, de los que nos sentimos orgullosas. Por ejemplo mi madre es una mujer dulce y carismática. Fue una modelo reconocida en el estado Aragua, donde compartió las pasarelas con la Miss Mundo Susana Duijm y la Miss Venezuela Maye Brandt, entre otras. Mi padre, un hombre perseverante, un líder político con una gran sensibilidad social y con un amor profundo por su país.

¿QUE CONSEJO TE DARÍA TU PADRE AL VERTE ASPIRANDO A ESA IMPORTANTE CORONA?

-Mi padre, Enrique Peralta Yánez, me diría que sea perseverante como somos las Peralta, que no desmaye, ni en los momentos más difíciles, hasta lograr conquistar mis sueños.

Miss Earth Delta Amacuro nació el 15 de octubre y por tanto es una librana “equilibrada, y amante de la justicia”, según comenta, por lo que no es extraño que seleccionara el derecho como profesión formal.

Su ficha se completa con cifras como 1.71 de estatura y 90-62-92 que perfilan su sensualidad, pero son otros los atributos que Sherryl coloca en primer plano.

¿QUE RASGOS CONSIDERAS QUE TE PUEDE LLEVAR A LA CORONA?

-Me llevaría a ganar la corona, mi constancia, disciplina, mi buen humor, y sobre todo mi simpatía.

¿A QUE META PERSONAL O PROFESIONAL TE ACERCARÍA EL TÍTULO DE MISS EARTH VENEZUELA?

-Como meta personal, poder representar a mi país internacionalmente, y a nivel profesional, lograría consolidar mi trayectoria en el mundo artístico.

TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DEL MISS EARTH ¿QUE TE PREOCUPA DEL TEMA AMBIENTAL O DE LA CONSERVACIÓN DEL PLANETA TIERRA?

-Tengo interés en generar conciencia en nuestra gente, para que contribuyan en la conversación del medio ambiente, ya que la tierra es nuestro único hogar, y se ha visto muy maltratada por parte nuestra, en los últimos años.

Para saber más de Miss Earth Delta Amacuro, pueden seguir su cuenta de Instagram @sherrylperalta, donde más de 1 millón 600 mil seguidores están atentos a sus pasos. También está activa en su Instagram oficial del certamen: @missvearthdeltamacuro.

ALBERTO MARTÍNEZ elsiglo