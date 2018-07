Varios conductores se mostraron suspicaces ante los motivos del censo automotor decretado recientemente por el Gobierno Nacional y que comenzará este viernes en todo el país.

Según Mario Jiménez, “con todo respeto, quiero decirle al Jefe de Estado que el problema del sector transporte tiene que conversarlo con el gremio de los transportistas, tiene que analizar la cantidad de insumos que necesitan para rodar el autobús o una camioneta de pasajeros, por lo tanto ese es un problema social que junto con el Ministro de Transporte tiene que buscar alternativas de solución. Los afectados somos todos y tiene que reconocerlo, por lo tanto, no puede pretender hacer un censo e intervenir un bien de nuestra propiedad privada”.

Asimismo, Félix Torrealba señaló que “es mentira que van a subsidiar la compra de gasolina con el carnet de la patria, pues Pdvsa no está produciendo mucha gasolina, ya no estamos en épocas doradas. El Gobierno hizo este anuncio para distraer nuestra atención. El problema del transporte es con los que prestan servicio público, y en todo caso con los de carga pesada, subsidiando la gasolina con el carnet de la patria creará más inflación”.

Por su parte, Marysabel Núñez señaló: “Yo no creo, pareciera que el Presidente no tiene asesores económicos o su gente de Pdvsa no le dicen la verdad, si estamos en crisis, su propuesta de subsidio no tiene lógica, si quiere hacer un censo tiene que aplicarlo al sector del transporte público, pero no a los privados”, anunció.

De igual forma, Luis Rosales afirmó que se trata de “otro error que comete el Presidente de la República, ese censo me suena a expropiación de vehículos para aquellas familias que con tanto esfuerzo han comprado dos carros, que los utilizan para el traslado a su trabajo. El problema de transporte que estamos viviendo no se soluciona con subsidio cada vez que se compra gasolina”, afirmó.

Finalmente, José Liendo aseguró que “es mentira que la gasolina será subsidiada utilizando el carnet de la patria, nosotros estamos en crisis porque el Presidente no tiene una política económica libre”.

LUIS CHUNGA | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO