Transportistas esperan explicación sobre mecanismo de inscripción

Tras las reuniones que sostuvieron la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el representante de la cartera de Transporte, Hipólito Abreu, en las que se determinó que se llegaría a un acuerdo en el que a través del Carnet de la Patria se bajarían recursos y beneficios al sector transporte, algunos de los profesionales de ese gremio expresaron sus opiniones.

“Nosotros como comunidad queremos que ellos (el Gobierno) impulsen las medidas para que ellos como dueños de los carros compren sus repuestos y reparen sus unidades para que le puedan prestar un buen servicio a los usuarios”, comenzó Teodoro Rodríguez, quien es artesano de la madera en Magdaleno y usuario frecuente de las líneas de autobuses.

De la misma manera destacó que según su concepción, todas las medidas que sean impulsadas desde el Gobierno nacional para solucionar la problemática del transporte pueden funcionar siempre y cuando los choferes verdaderamente cumplan la reparación de sus vehículos.

Según lo comentado por el también militar, los transportistas alegan que tienen fallas en el suministro de los repuestos y demás recursos para poner en funcionamiento los vehículos, por ende hizo un llamado a las autoridades competentes a que estén al pendiente de que verdaderamente los profesionales del volante puedan recibir sus beneficios en pro únicamente de los usuarios.

Por su parte, el señor Hugo Ballesteros, quien es conductor y dueño de una camioneta de la ruta de San Miguel en la ciudad de Maracay, se encontraba reparando con dedicación su vehículo, el cual confesó que tiene aproximadamente quince días parado por falta de repuestos para salir a la calle.

“Cada día que esté yo sin trabajar es un día de pérdida, porque si se me daña el carro no puedo trabajar”, destacó el señor Ballesteros, al momento que se lamentó por los precios de los repuestos que ha comprado, porque solamente las pastillas de freno le costaron 33 millones de bolívares, mientras que las bandas de rodamiento tuvieron un costo de 58 millones de bolívares, que él mismo tuvo que cancelar de su bolsillo.

Al ser consultado sobre el papel que juega la Proveeduría en la distribución de los recursos para los vehículos, el señor Ballesteros destacó que cada vez que va hasta ese lugar, le dicen que no se puede comprar porque no hay existencia.

Sobre los anuncios dados por la vicepresidenta de la República acerca de los beneficios para los transportistas a través del Carnet de la Patria, éste destacó que en la línea donde él labora le comentaron que aún no tienen información sobre cómo se va a manejar el registro en la data destinada para el transporte, así que hasta tanto no se tenga información clara, ellos no pueden hacer más que esperar.

Por lo pronto, como lo comentó Ballesteros, los transportistas lo único que exigen al Gobierno nacional es que les resuelvan la problemática del transporte, con la idea de que los usuarios puedan seguir utilizando el servicio de las camionetas para trasladarse.

ANDRESSA GARCÍA | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ