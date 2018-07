Luego de la medida anunciada por el presidente Nicolás Maduro Moros en cuanto a la nueva reconversión monetaria, los comerciantes se mostraron preocupados y confundidos sobre la manera en que van a manejar sus finanzas en adelante.

Vale recordar que el primer antecedente de algún proceso de reconversión ocurrió en el año 2008 cuando el fallecido expresidente Hugo Chávez tomó la decisión de sustraer tres ceros al bolívar y cambiarle su denominación al Bolívar Fuerte.

Luego de diez años, el pasado mes de marzo el Mandatario Nacional actual hizo un nuevo anuncio de reconversión monetaria que supondría nuevamente la eliminación de tres ceros más a los actuales bolívares fuertes, con cuyo cambio pasaría a denominarse Bolívar Soberano.

Con aquel anuncio aumentó la tensión en la población por lo que pudiera ocurrir en adelante, muchos comerciantes entraron en dudas y desesperación porque no comprendían la medida, mientras que otros aseguraban que tal situación no llegaría a ocurrir porque los bancos no estaban preparados para hacer el cambio.

Pasados unos meses y varias postergaciones del proceso, el miércoles de la semana pasada Nicolás Maduro volvió a esbozar una nueva fecha de la medida económica, así como también otros anuncios que estremecieron a los ciudadanos una vez más.

En esta oportunidad la eliminación de tres ceros no sería suficiente, sino que ahora se le suprimirán al Bolívar Fuerte, una totalidad de cinco ceros, para convertirse de igual manera en Bolívar Soberano.

Luego del anuncio realizado por el Presidente, diversos sectores han dado a conocer sus opiniones y las razones por las que se muestran en desacuerdo. Los expertos en economía desvirtúan la eliminación de ceros a la moneda, pues esto demuestra un índice inflacionario catastrófico para el país, sin embargo, desestiman aún más el hecho de sustraer cinco ceros en lugar de seis, pues supone mayor enredo entre los ciudadanos.

Esto quedó demostrado al entrevistar a algunos aragüeños, que entre otras cosas destacaron la complicación que representa dicha medida. En la población de Magdaleno, sector reconocido por su artesanía local, varios comerciantes expresaron su falta de comprensión al respecto.

Betzabé Iseles, vendedora de una tienda de mueblería artesanal, confesó que para nada entiende de qué manera se realizarán las operaciones a partir de que entre en vigencia el nuevo cono monetario, porque ni siquiera sabe cuándo se tiene previsto que empiece la circulación de los billetes.

“Sobre eso que está tirando nuestro Presidente estoy raspada, no entiendo nada de eso, todavía no me han explicado nada de eso, no sé”, sentenció Iseles, a la vez que precisó que su jefa inmediata, quien es administradora del local que ella atiende, quizás sí entienda cómo se manejarán las cifras y los montos de ahora en adelante, así que ella está a la espera de que su superiora le explique el proceso que se llevará a cabo en el local comercial.

De todas maneras no dejó de comentar que su dificultad será en su vida cotidiana, cuando vaya a los distintos establecimientos comerciales a comprar comida y otras cosas, existe el peligro de que se equivoque porque verdaderamente no comprende nada de lo que está por suceder.

Por su parte, Kelvin Vandes comentó que se siente preocupado porque no sabe de qué manera se puedan presentar las situaciones en materia económica una vez que se ponga en marcha la nueva familia monetaria; en ese sentido recalcó los errores en los que puede incurrir la gente al intentar realizar operaciones bancarias con el cambio.

“Si ahorita hay equivocaciones haciendo transferencias, imagínate cuando coloquen el nuevo cono, eso va a ser peor”, recalcó Vandes, al tiempo que comentó sobre una anécdota de una muchacha que trabajaba en el lugar, la cual quebró su negocio porque durante tres días seguidos cobró los productos por miles de bolívares y no como millones de bolívares, como debió haber sido.

De la misma forma, el joven destacó que la confusión no necesariamente tiene que ser de parte de los bancos, porque ellos ya tienen la preparación de cómo abordar el tema, sin embargo, los compradores y comerciantes sí tendrán serios problemas a la hora de transar, pues no están preparados para ese tipo de cambios.

“Yo opino que eso no va a servir para nada, porque le van a quitar los cinco ceros a la moneda y todo va a seguir igual, eso no combate la inflación que hay en el país, lo único es que van a eliminar los ceros y ya”, sentenció el declarante, a la vez que resaltó que la medida lo que trae es mayor pérdida de recursos, pues se va a emitir una nueva variedad de dinero en efectivo sin antes haber desechado los circulantes.

Esta opinión fue compartida por la señora Coromoto Seijas, quien es dueña de un local comercial dedicado al expendio de licores. En su declaración expresó sentirse bastante confundida desde que el presidente Maduro anunció la reconversión, pues los jóvenes quizás tendrán menos problemas para adaptarse, pero las personas en edad adulta y de tercera edad, tendrán serios problemas a la hora de sacar sus cuentas.

“Cuando hubo la primera reconversión mi esposo y yo teníamos en el banco 134 millones de bolívares, y pasamos a tener 134 mil. En un principio nosotros no entendimos, pero conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos adaptando, pero en ese momento fueron tres, imagínate ahora que son cinco”, contestó Seijas al ser consultada sobre la manera en que ocurrió esta nueva medida.

Ella confesó que siente expectativa de cómo puedan desenvolverse las cosas ahora, y aunque destacó no tener dinero en el banco guardado, sí ha estado conversando con sus hijos sobre las medidas que a lo interno, ellos tomarán para acostumbrarse con los nuevos precios.

Destacó la importancia de los medios de comunicación en la difusión del mensaje y la información con la idea de que todos los venezolanos puedan sentirse plenamente entendidos del proceso que se llevará a cabo a partir del próximo 20 de agosto.

“Yo creo que hace falta más información, que se explique cómo va a ser todo, porque ahorita nadie sabe nada, nadie sabe cómo llegarán las cosas. Amanecerá y veremos”, reflexionó Seijas, al momento que expresó su desaliento por el incremento de la inflación, que según suponen los expertos, representa la reconversión monetaria.

Según la realidad que ella vive, comentó que en la actualidad percibe este cambio, aún más traumático que la pasada reconversión, pues al ser eliminado una cantidad no agrupada de ceros, aumentan las probabilidades de que exista confusión en las transacciones, además de que anteriormente se manejaba mayormente el dinero en efectivo, lo que hacía más sencilla la comprensión del proceso, mientras que ahora con el uso del “dinero plástico”, como ella misma lo identificó, todo se hace aún más complicado.

ANDRESSA GARCÍA | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ