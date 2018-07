¿Improbable? Tal vez, pero “Misión Imposible: Fallout”, la sexta y última edición de la saga de acción de Tom Cruise alcanzó la cima de la taquilla norteamericana, superando a las cinco versiones anteriores.

La producción de Paramount/Skydance recaudó unos 61,5 millones de dólares en los tres días del fin de semana, según Exhibitor Relations, que monitoriza a la industria. Así, la última película de Cruise más que cuadruplicó los 15 millones de dólares de “Mamma Mia! Here We Go Again”, que ocupó el segundo lugar.