Demi Lovato continúa su recuperación con el apoyo de Wilmer Valderrama

Demi Lovato sigue ingresada en el hospital después de haber sido hallada inconsciente en su casa de Los Angeles el pasado miércoles a causa de una aparente sobredosis. Desde entonces, la cantante, que ya se encuentra estable, no ha parado de recibir el apoyo de sus familiares y sus amigos más cercanos, entre los que se encuentra su ex novio, el actor Wilmer Valderrama.

Tal y como informan varios medios norteamericanos, Wilmer fue de las primeras personas que acudieron al hospital tras los acontecimientos y el jueves realizó su segunda visita, que duró unas cinco horas.

Según ha afirmado una fuente a Us Weekly, “él no era consciente de que sus problemas eran tan graves en este momento. Ella ha sido honesta con él sobre su recaída, al igual que lo ha sido con su familia, amigos, fans y todo el público, especialmente con su nueva canción, pero Valderrama no pensaba que fuese tan grave como para que la situación llegara hasta este punto”.

Además, la misma fuente también ha asegurado que “Wilmer está completamente devastado y sigue queriendo a Demi”. A pesar de que decidieran poner punto final a su relación el pasado 2016 después de seis años como pareja, ambos han mantenido una amistad desde entonces.

Fuente: cosmopolitan