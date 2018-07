Carrie Fisher aparecerá de manera póstuma en Star Wars IX

La actriz Carrie Fisher, quien le dio vida a la princesa Leia en la saga Star Wars, reaparecerá en el episodio IX que aún no tiene título.

También te puede interesar: Jennifer Lopez convierte su casa en Tomorrowland

De acuerdo a lo que informó la casa productora Lucasfilm mediante un comunicado, Fisher, quien falleció a mediados del 2016 a sus 60 años de edad, volverá a la saga mediante un metraje rodado para Star Wars: Episode VII – The Force Awakens, cuyo material no fue utilizado hasta la fecha, por lo que decidieron incluirlo en el nuevo film.

“Encontrar una conclusión verdaderamente satisfactoria para la saga Skywalker sin ella se nos escapaba. Nunca íbamos a elegir otra actriz o usar un personaje por recreación digital. Con el apoyo y la bendición de su hija Billie, hemos encontrado la manera de honrar el legado de Carrie y el personaje de Leia en el ‘Episode IX’ usando metraje no visto que rodamos juntos en ‘Episode VII”, expresó J.J Abrams, director de la cinta.

Dicho anuncio tomó por sorpresa a muchos, puesto que a mediados del 2017 la empresa Lucasfilm había anunciado que Fisher no aparecería como la princesa Leia en la cinta que clausurará la tercera trilogía intergaláctica.

“Tristemente, Carrie no estará en ‘Episode IX’. Veremos un montón de Carrie en ‘Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi’ (2017) y eso es estupendo”, indicó Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, en ese momento.

No obstante, esta decisión pudo haberse tomado tras el cambio en la dirección del film, y es que anteriormente iba a estar a cargo Colin Trevorrow, pero, finalmente, fue reemplazado por Abrams debido a algunos inconvenientes con la casa productora.

Por otro lado, la grabación de esta cinta empezará el venidero 1 de agosto en los estudios Pnewood en la ciudad de Londres. A su vez, el elenco que está confirmado para este nuevo episodio estará conformado por: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Óscar Isaac, Lupita Nyong’o, Kelly Marie Tran, Billie Lourd (hija de Carrie Fisher), Mark Hamill, Anthony Daniels y Billy Dee Williams.

Fuente: ronda