Diomar Díaz: “Es uno de mis mejores momentos a nivel internacional”

Un hat-trick anotado por Diomar Díaz comandó la histórica victoria del Caracas Fútbol Club el pasado martes como visitante, por marcador final de 3-4, ante Sport Huancayo de Perú, la cual le permitió a los Rojos del Ávila avanzar, con un global 3-6, a octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2018.

“Bastante contento por la clasificación, el equipo hizo un trabajo excepcional, la buena preparación dio sus frutos. En lo personal estoy feliz por reencontrarme con el gol, aprovechando la confianza del cuerpo técnico y aportando en lo que pueda al equipo”, fueron las primeras palabras del camiseta número 10 del once veces campeón de Venezuela, quien en la serie frente a los incas anotó cuatro de los seis tantos del equipo avileño.

Sobre el triplete marcado en la altura de Huancayo, Díaz confesó que no lo esperaba, pero que sí había trabajado arduamente para vivir una noche así. “Uno no imagina que va a marcar tres goles, más en las circunstancias en las que se desarrollaba este partido. Sin embargo, creo que este es uno de mis mejores momentos a nivel internacional y esto me llena de orgullo, me invita a seguir dando el todo por el todo, a continuar mejorando”, destacó con emoción el mediocampista capitalino.

Asimismo, el futbolista de 28 años hizo referencia a las que para él fueron las claves para sacar la llave adelante y lograr la clasificación. “La unión del grupo y la concentración de cada uno fue fundamental, teníamos claro lo que debíamos hacer en la cancha. Sabíamos lo que era jugar en la altura y gracias a Dios hicimos un gran partido”, dijo.

Por último, a pesar de que no estará disponible para el compromiso de mañana domingo por la expulsión sufrida en el último partido frente al Zamora Fútbol Club, Díaz comentó que ya el conjunto caraqueño se encuentra concentrado en poder sumar el pleno de unidades frente a Estudiantes de Mérida, en su debut en el torneo local. “Ya debemos cambiar el chip, uno viene con un ritmo diferente y esperamos traer el buen momento para iniciar de la mejor manera el torneo nacional. Buscaremos la victoria como sea, queremos empezar sumando de a tres”, concluyó.

