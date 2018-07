Tras esta etapa de montaña, Thomas está delante de Dumoulin (a 2:05) y de Roglic (a 2:24), que arrebató la tercera plaza a Chris Froome, compañero del galés, que es cuarto a 2:37.

Parece difícil que Dumoulin o Roglic puedan arrebatarle el maillot amarillo a Thomas en la última ocasión que les queda, el sábado en la etapa contrarreloj de 31 km en el País Vasco Francés, antes del paseo por los Campos Elíseos el domingo.

“La contrarreloj será dura, con subidas y bajadas. La he entrenado tres veces. Nada está garantizado en el deporte. Pero es ciertamente mejor tener dos minutos de ventaja que no tenerlos. Al menos no tengo la presión de tener que tomar muchos riesgos”, dijo en referencia a su amplia diferencia sobre sus rivales.

“En esta etapa me centré en seguir a Dumoulin. Ahora él tiene que pensar tanto en proteger su segunda plaza como en atacarme en la contrarreloj”, dijo en relación a la pequeña diferencia que saca el holandés a Roglic, también un buen contrarrelojista.

AFP