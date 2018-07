Un trágico accidente automovilístico se registró en la noche del miércoles en la carretera que comunica entre Ocumare de la Costa y El Limón del municipio Mario Briceño Iragorry, a unos cuatrocientos metros del sector conocido como Rancho Grande.

La víctima del percance vial quedó identificada como Félix Antonio Correa, de 60 años de edad, padre de varios hijos y de oficio contratista, residenciado en el municipio Costa de Oro.

Mientras que los heridos responden a los nombres de Abundio Alexander Rojas y Yorvis Vilera, quienes fueron trasladados en un vehículo especial a un centro asistencial de la Ciudad Jardín.

Un muerto tras caer camión por un barranco de Ocumare

De acuerdo a la versión de las autoridades policiales, los ciudadanos salieron de Ocumare a bordo de un camión Tritón hacia Maracay, ciudad que visitaban regularmente para la compra de alimentos y cumplir algunos compromisos familiares.

Se informó a los periodistas que los ciudadanos tomaron rumbo a la capital aragüeña, pero en el trayecto fueron sorprendidos por un torrencial aguacero y la carretera se vio afectada por la llovizna.

Cuando se aproximaban a Rancho Grande, a unos 400 metros, el camión se deslizó y cayó por un barranco. Los ocupantes del mismo salieron expelidos por el parabrisas.

Las personas se quedaron atrapadas en un abismo de 120 metros de profundidad, mientras que la unidad fue a parar al fondo del mismo, un estimado de 200 metros.

TODA LA NOCHE

Ese accidente automovilístico se escenificó a las 8:00 de la noche del miércoles, y los heridos pasaron toda la noche y la madrugada del jueves a la intemperie en medio de la montaña y el frío. Como no hubo la asistencia facultativa, el sexagenario falleció a causa de múltiples fracturas.

Se aclara que los lesionados no recibieron la asistencia médica en el momento preciso no por negligencia de algún galeno o institución, sino que la noticia no llegó oportunamente a los entes oficiales y por lo tanto no se dispararon las alarmas de emergencia.

Los funcionarios de Protección Civil, Guardia Nacional Bolivariana, la Policía de Aragua, Cuerpo de Bomberos y las autoridades viales desconocían los detalles del percance vehicular, y se enteraron de la novedad a eso de las 8:00 de la mañana por un transeúnte, cuando se acercaron funcionarios del Destacamento 21 de la GNB.

LOCALIZADOS EN EL BARRANCO

Al parecer, la persona visualizó en la capa asfáltica el frenazo de un automóvil y en la zona de seguridad la caída de varios árboles y arbustos, situación que le pareció curiosidad. Detuvo su marcha y vio al fondo del abismo un camión. Seguidamente informó que en ese sitio podrían encontrarse personas atrapadas.

Cuando las autoridades descendieron entre la maleza, dieron cuenta de la presencia de dos heridos y una persona que aparentemente estaba muerta. Al sitio acudieron todos los organismos policiales.

Tras las labores de rescate, los heridos fueron trasladados al Hospital Central de Maracay y el cadáver de Correa a la Morgue de Caña de Azúcar para la autopsia de ley. El accidente quedó bajo averiguación de los funcionarios de Tránsito Terrestre.

Se maneja la hipótesis que el suceso ocurrió por factores de la naturaleza, debido a la fuerte lluvia que azotaba la zona a esa hora, más no la impericia del ser humano y en medio de la oscuridad de la noche.

