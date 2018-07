A raíz de las declaraciones dadas por el presidente Maduro el pasado miércoles, donde se anunció una nueva reconversión monetaria, fueron muchos los ciudadanos del eje Este del estado Aragua que manifestaron sentirse confundidos, pues según ellos no se acostumbran a la sustracción de los tres ceros, cuando ya hay que quitarle cinco.

El proceso de reestructuración del cono monetario, el cual entrará en vigencia el venidero mes de agosto, no sólo quita cinco ceros al valor actual, sino que también va anclado al petro, lo que ha traído un escenario de sorpresa y conmoción en la población, ya que la medida no era la que esperaban. Según tenían entendido, eran sólo tres ceros, al igual que las dos primeras.

Reconversión monetaria

En este sentido, Gumer Mejías manifestó: “Esta es una acción que lejos de ayudarnos, lo que hace es incomodarnos y destruirnos un poco más, porque es imposible realizarle una prórroga a un cono que no ha existido nunca, sin contar que le quitan cinco ceros. No me imagino cómo serán los pagos y cobros. Serán en números negativos”.

José Lamas agregó, “tenemos la cabeza vuelta un ocho. Si lo que quería era ayudar a la economía del país, eso es lo menos que están haciendo. No se puede trabajar en el futuro y menos con unos billetes que dudo mucho que salgan a la luz pública, cuando el conocido billete de 100 sigue dando vueltas por ahí”.

Por su parte, Neyda de Mayora dijo, “están dando golpes al aire, porque lo primero que deben hacer es crear una detención de precios, para de esa manera tomar la siguiente acción. Lo que están es contribuyendo con la inflación, porque no hacen nada con quitar y poner cero, cuando todo va a seguir costando lo mismo”.

Seguidamente, Carlos Andrade aseveró, “los adultos mayores quedamos peor que nunca. En la actualidad no sabemos bien cuanto cobramos, ahora con este cambio quedamos en la nebulosa. Me parecer que para llevar a cabo estas acciones deben primero dar una capacitación a los ciudadanos. Dentro de poco vemos de nuevo las puyas y las lochas, volvimos al pasado”.

Entre tanto, los encuestados concluyeron en que esperan que esta acción, pese a que les parece descabellada, ayude un poco al buen desarrollo del país. La esperanza es lo último que se pierde. Ahora queda encomendarnos a Dios, porque es el único que nos puede ayudar”, expresó Regina de Madrid.

DANIEL MELLADO | elsiglo

fotos | ROYNER APONTE