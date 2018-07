Los pacientes de hemodiálisis del estado Aragua protestaron el pasado jueves a propósito de la falta de insumos y medicamentos para la realización de sus diálisis correspondientes, súplicas que fueron oportunamente tomadas en cuenta por las autoridades competentes.

En ese sentido, varios pacientes renales se expresaron el pasado miércoles con la idea de reforzar el llamado a los personajes que se comprometieron con ellos en resolver la alarmante e inquietante situación por la que están atravesando los ciudadanos.

Jeannette Linares, paciente de la Unidad de Diálisis Aragua, comentó que aparentemente las protestas que se realizaron el jueves de la semana pasada surtieron efecto, tomando en cuenta que en los días siguientes, específicamente el lunes anterior en horas de la mañana, recibieron una comisión con el director regional de Corposalud, así como también un representante de la Gobernación.

En su visita, ambas autoridades comentaron a los ciudadanos que harían todo lo posible por resolver los problemas de la dotación de insumos, así que prometieron hacer una reunión con todos los afectados para saber sus necesidades e inquietudes en cuanto al suministro del tratamiento para proseguir con sus intensos cuidados.

“Nosotros necesitamos ayuda urgente, porque de la diálisis depende nuestra vida, nosotros padecemos mucho viviendo así, por eso solicitamos urgentemente los dializadores”, fue parte de lo que expresó la señora Linares en cuanto a las exigencias que realizan al Gobierno regional para que tome cartas en el asunto.

De la misma manera, la señora Linares comentó que hasta el próximo lunes tiene disponible la diálisis, porque de allí en adelante vuelven a estar a la deriva, sin respuesta de qué pueda ocurrir con sus vidas si se acaban los recursos para seguir con el proceso.

“Yo espero que las personas que se interesaron en resolver el problema realmente hagan el trabajo y se encarguen de nosotros, porque esto de verdad es urgente”, remató la señora Linares.

La heparina sódica es un medicamento necesario para la realización correcta de la diálisis, porque es el encargado de no permitir que la sangre se coagule y posteriormente se tenga que desechar, de no tener la disponibilidad de ese medicamento, el proceso se realiza a riesgo de que se pueda coagular la sangre dentro de la máquina y el paciente pierda cierta cantidad de sangre, lo cual es contraproducente que ocurra, debido a los bajos índices de hemoglobina de esas personas.

Tomando en cuenta eso, es necesario que las autoridades entiendan que se debe solventar lo antes posible el suministro de dicho medicamento, para evitar las letales consecuencias para los pacientes de hemodiálisis.

Por otro lado, Rosbelia Gámez, otra de las afectadas dentro del centro de Diálisis Aragua, pidió nuevamente a las personas que se mostraron interesadas en colaborar en solucionar los problemas, que les suministren heparina para que no se suspenda el servicio de diálisis.

En cuanto al material que dichas personas han prometido, la señora Gámez afirmó que ya fue suministrada una cantidad de tres camiones de insumos médicos para las diálisis, sin embargo, esa cantidad alcanza solamente hasta el día lunes, después de allí no saben lo que pueda pasar.

Los 300 pacientes que se realizan su tratamiento en ese centro de salud exigen respuestas rápidas y oportunas, a la vez que agradecen a las personas que han decidido ayudar en la dotación de los insumos, porque ya ha habido casos de personas que mueren conectadas a las máquinas de diálisis debido a la falta de la deseada y necesitada heparina.

Los lunes, miércoles y viernes son los días que se dializan, comentó Gámez, a la vez que destacó, “mi esposo y yo tenemos que venir para acá a dializarnos porque él también es paciente renal, y venimos desde Mariara hasta acá para eso”.

En el caso del esposo de la señora Gámez, identificado como Luis Reyes, explicó que el día de la protesta en que los pacientes renales tomaron la decisión de trancar las avenidas para conversar con los médicos y dirigentes de salud respectivos, conversó con el director de Corposalud con la idea de ser vocero de todos sus compañeros de la Unidad de Diálisis, recibiendo respuestas positivas.

“Yo hablé con él, le expliqué que esto es una situación de vida o muerte, yo necesito descontaminar el catéter para poder colocarme la prótesis, si me pongo la prótesis sin descontaminar el catéter, me contamino toda la sangre, y esa operación es muy costosa”, relató Reyes, destacando que desde hace aproximadamente seis meses no cuentan con los insumos necesarios para la diálisis, empezando por la heparina.

Diez días con fiebre alta ya cuenta el señor Reyes, cuyo cuadro clínico es realmente delicado, aunado a que deben viajar de manera bastante insegura desde Mariara hasta Maracay, corriendo riesgos en la vía y por supuesto sacrificando el dinero en efectivo para poder viajar.

Finalmente, José Mendoza dijo estar agradecido por las respuestas recibidas, sin embargo, considera que no es suficiente, así que hizo una invitación al Gobierno regional a que “si de verdad desean realizar gobierno de calle, aquí tienen la primera tarea, que vengan aquí al Centro de Diálisis Aragua para que se den cuenta de todo lo que están viviendo los pacientes renales”.

Del mismo modo, destacó que hay cosas mucho más importantes que las pugnas políticas como para estar gastando el tiempo en ello, por eso hizo un llamado enfático a todos los responsables de los insumos para los pacientes renales, a que se aboquen a resolver la problemática, porque se trata de la vida de las personas, “están en juego nuestras vidas”, finalizó Mendoza, quien vale acotar lleva seis años dializándose.

ANDRESSA GARCÍA | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ