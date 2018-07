Más de 700 niños no se reunirán en plazo con sus familias pese a orden judicial

Más de 700 niños migrantes, que fueron separados del adulto con el que cruzaron a Estados Unidos desde México, no serán entregados a sus familias antes de este jueves, como lo ordenó un juez federal.

También te puede interesar: Muere uno de los israelíes herido en un ataque con cuchillo en Cisjordania

El Departamento de Justicia (DOJ) señaló en un documento introducido en una corte de San Diego que hasta las 11H00 GMT del 26 de julio, 1.820 niños fueron liberados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

Del total, 1.420 fueron reunidos con sus padres en instalaciones de la policía migratoria ICE y 378 liberados en “otras circunstancias”, como los entregados a un familiar o representante que no es el padre.

El reporte precisa que 20 niños nunca fueron separados de los adultos que los acompañaban.

Por otra parte, en el caso de otros 711 niños, el gobierno determinó que el adulto con el que se le asociaba “no era elegible para reunificación” o ya había sido deportado.

Ese último es el caso de 431 adultos que ya no están en Estados Unidos.

El gobierno ha dicho por eso que ha cumplido con el plazo dispuesto por la justicia, pues las familias no reunificadas respondieron a que no se pudieron confirmar los lazos familiares o el padre tiene antecedentes criminales o no pudo ser encontrado.

Fuente: AFP