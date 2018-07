Venezuela con una inflación en 1.000.000%, así lo proyecta el Fondo Monetario Internacional.

¿Desatará un estallido social? ¿Obligará al gobierno a liberar la economía? La inflación en Venezuela llegaría a 1.000.000% este año, según una proyección del FMI que plantea escenarios volátiles con una única certeza: el dramático deterioro de las condiciones de vida.

Hoy el ingreso básico de un venezolano -1,5 dólares a la tasa del mercado negro- apenas alcanza para un kilo de pollo. Mientras, las finanzas públicas languidecen por el derrumbe de la producción petrolera, que aporta 96% de los ingresos.

El sombrío panorama que avizora el FMI -con una caída del PIB de 18%- no le extraña sin embargo a quienes padecen la crisis en carne propia.

People queue next to a wall with a graffiti reading “Hunger” in Caracas on July 23, 2018.

Amid the financial and humanitarian crisis in Venezuela, the country is expected to see hyperinflation reach epic proportions: a million percent a year by the end of 2018, the International Monetary Fund said Monday. / AFP PHOTO / Juan BARRETO

ÉXODO SE INTENSIFICARÁ

“Ya nada me sorprende. Día a día, las cosas aumentan. No es gradual, es exponencial”, comentó a la AFP Marcos Salazar mientras comía, en un puesto callejero, una hamburguesa que le costó un salario mínimo.

Profesor de 31 años, sobrevive con tres trabajos y remesas de familiares.

Se estima que 1,6 millones de venezolanos emigraron desde 2016 a raíz de la debacle, que según las principales universidades del país elevó la pobreza a 87% en 2017.

El FMI cree que ese éxodo se intensificará, además, por la escasez de comida y medicinas y el deterioro de los servicios públicos, con un fuerte impacto en la región.