Desde Vente Aragua se pronunciaron la mañana de este miércoles a propósito de que ya casi culmina el año lectivo en las universidades autónomas, sobre la deserción tan marcada que atraviesan dichas instituciones no solamente en cuanto a estudiantes, sino también en cuanto a profesores.

La coordinadora estadal de la mencionada organización, María Teresa Clavijo, comentó que “es preocupante la situación del estudiantado en las universidades de Venezuela, porque las aulas están quedando vacías cada vez más rápido”.

Temen que para septiembre se note una deserción aún mayor en las aulas, motivado a las problemáticas que están afectando a todos los venezolanos, tales son los casos de transporte, la escasez del dinero en efectivo, la falta de seguridad y afines.

“Vemos con profunda preocupación cómo a punto de culminar la última semana antes del período vacacional del mes de agosto para las universidades autónomas, la deserción en las aulas es impresionante”, reflexionó Clavijo.

No solamente los factores externos son los que intervienen entre las razones por las que los estudiantes están faltando a sus actividades cotidianas en la Universidad, sino que también en el ámbito interno, los asistentes a las aulas deben lidiar con la problemática de los comedores, que cabe destacar, en la mayoría de las casas de estudio, la calidad de servicio que ofrecen a los estudiantes está bastante disminuida.

En el caso de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Clavijo denunció que desde hace aproximadamente un mes padecen por los problemas del agua, cuyo servicio es interrumpido con bastante frecuencia, cosa que afecta a todos los que hacen vida en esa casa de estudios.

En ese sentido, recalcó la necesidad de que todos los protagonistas de la vida universitaria cuenten con las condiciones mínimas para llevar a cabo sus actividades cotidianas dentro de los campus universitarios, con la intención de que puedan concluir con satisfacción su profesionalización.

La idea que plantean desde Vente Aragua es que todos los venezolanos que se toman la molestia y hacen el sacrificio de proseguir estudios universitarios tengan la posibilidad de que apenas se gradúen puedan optar por un empleo digno que pueda sustentarlos como es debido, sin embargo, culpabilizaron a la administración del presidente Nicolás Maduro de que esa idea no puede ser real en el país.

De esa manera, Clavijo aseguró que la desidia universitaria actual se debe a que el sistema de gobierno actual no pretende solventar ninguna problemática que involucre al sector universitario, “porque el régimen de Nicolás Maduro sabe que en las casas de estudio es donde se generan los debates de las ideas, y por ende, es donde más se valora la libertad”.

Tomando en cuenta esas declaraciones, María Teresa Clavijo señaló al Gobierno actual de querer destruir el sistema educativo, con la finalidad de que ningún estudiante pueda discernir las políticas negativas de las positivas, siendo más sencilla la alienación y el control social.

“Tememos que el período que va a iniciarse en el mes de septiembre se vea mucho más afectado que hasta hoy”, fue parte de la preocupación de la dirigente de Vente Aragua, a la vez que sinceramente opinó que tienen conocimiento pleno en esa trinchera de que el Gobierno no tiene ningún interés en solventar los problemas que presentan los estudiantes para seguir asistiendo a las aulas.

“Estamos claros en que esto no responde a ineficiencias, esto no es porque no pueden solventar, sencillamente no están interesados, y cualquier solución a la crisis universitaria, social, política, de salud del país se va a dar con la salida de Nicolás Maduro, no existe otra forma”, sentenció la vocera del partido de manera bastante enfática.

En cuanto a las cifras de deserción manejadas por las investigaciones realizadas desde Vente Aragua, otro de sus dirigentes, en este caso Fernando Marcano, comentó que en el área universitaria, así como en el área escolar y secundaria, como ya es de dominio público, los números que reflejan la cantidad de personas que han decidido desertar es realmente alarmante.

El desglose no solamente se puede realizar tomando en cuenta la masa estudiantil, sino también de maestros, personal administrativo y obrero; en ese sentido, solamente en la Universidad de Carabobo existe una deserción aproximada del sesenta por ciento solamente en la Facultad de Ingeniería; mientras que en el caso de la Facultad de Derecho, el porcentaje llega al cuarenta y cinco por ciento, solamente en el caso de los estudiantes, según lo confesó Marcano.

La crisis del déficit de profesores que imparten ciertas cátedras en las universidades presenta otro problema que se ve reflejado en la calidad de profesionales que están egresando de las universidades que en el pasado fueron ejemplo para la educación mundial.

En cuanto a esta explicación, Marcano destacó la salida de la Universidad Central de Venezuela del ranking mundial en la calidad de la educación universitaria, donde ocupaba un privilegiado lugar.

La razón principal por la que ocurrió dicho episodio tiene que ver con la calidad de los docentes que imparten las diversas materias en los campus, la cual debido a la escasez de personal producto de la partida de los profesores, ha mermado; pues ahora esas plazas vacantes pueden ser llenadas por estudiantes que tienen conocimientos en ciertas áreas, y así no estén colegiados, se sienten en la capacidad de dar clases a sus homónimos.

También ocurren con frecuencia casos en que los recién graduados profesionales asisten a la universidad con la idea de dar clases, sin importar el nivel de experiencia que tengan para realizar dicha tarea.

La solución que desde Vente Aragua proponen para solucionar todos los problemas de Venezuela no es otra que salir de una vez por todas del Gobierno de Nicolás Maduro, sin embargo, dejaron bien en claro que la manera en que ellos piensan que eso pueda lograrse no es a través de los votos, sino utilizando la presión internacional y ciudadana.

“La ruta electoral en Venezuela está cerrada, y no porque nosotros no creamos en el voto, está cerrada porque el Gobierno de Nicolás Maduro trancó cualquier tipo de salida bajo este mecanismo”, aseguró Marcano, a la vez que recalcó la necesidad de unir fuerzas a nivel institucional y ciudadano, porque al fin y al cabo los problemas los padece toda la sociedad.

ANDRESSA GARCÍA | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ