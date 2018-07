Este miércoles en la mañana el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Transporte para el estado Aragua, José Serrada, ofreció una rueda de prensa en la sede de Unión Caña de Azúcar para explicar el problema actual con las unidades de transporte público.

El conductor señaló que son muchos los factores que impiden que las rutas ofrezcan un servicio normal, siendo la escasez de insumos y repuestos los más graves. Asimismo, la cifra de unidades operantes ha disminuido considerablemente; en el caso de Caña de Azúcar sólo quedan seis de un total de 170, La Coromoto sólo cuenta con cuatro unidades de 90, mientras que una de las situaciones más graves se presenta en la ruta de Montaña Fresca, la cual suspendió en su totalidad el servicio por falta de vehículos.

“Nosotros necesitamos que el ciudadano Gobernador decrete la emergencia del transporte, pues nosotros no podemos seguir trabajando de esta forma. El aceite no es el único insumo que necesitamos”, indicó Serrada, con relación a la venta con precio regulado de pailas de aceite que están recibiendo por parte de la autoridad estadal. Asimismo, recalcó que este insumo no es regalado y en ocasiones ha venido con desperfectos que imposibilitan su aplicación a las camionetas.

Aunado a ello, los precios de los repuestos se ubican en niveles muy altos para ser costeados por los transportistas; la única forma de acceder a ellos es subiendo el pasaje a 180 mil bolívares aproximadamente, lo que significaría una cantidad exorbitante para el bolsillo de los usuarios. En base a todas estas acotaciones, Serrada explicó que introdujeron un documento al Ministro de Transporte Terrestre con 14 propuestas para resolver la crisis en el sector; además también fueron entregadas al gobernador sin recibir respuesta alguna.

“De verdad nosotros no quisiéramos crearles estas situaciones a los usuarios, pero no tenemos salida, no conseguimos quien nos escuche y esto va a crear que en pocos días, nosotros no veamos ni una unidad de transporte público prestando el servicio en el estado”, comentó con preocupación.

Para finalizar, el directivo le hizo un llamado al Gobernador para que se aboque a resolver esta problemática que se agrava cada día más. Una de las propuestas es visitar cada estacionamiento de las rutas para verificar el estado de las unidades y posteriormente buscarles una solución.

MELANIE PAYARES (pasante) | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ