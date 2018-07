Asesinaron de tiro en la cabeza a un vendedor de mangos

Como Alix Annel Guédez Castro, de 19 años de edad, quedó identificado el joven que en la noche del miércoles fue sometido por desconocidos en circunstancias imprecisas y en un abrir y cerrar de ojos, recibió un disparo en la parte craneal que acabó con su existencia.

El homicidio tuvo como escenario una de las calles del sector Fátima, frente a Guayabal 95, en la parroquia San Francisco de Asís del municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua.

Se dijo que el hecho como tal se escenificó a las 8:00 de la noche del miércoles, cuando Guédez se trasladó a un sitio donde se vería con una persona que predica la Palabra.

Al parecer, llevaba una caja de mangos y plástico para la venta y en el trayecto, cercano a una pasarela, fue sometido por desconocidos, quienes lo conminaron a entregar los objetos y dinero en efectivo.

Tras resistirse a la acción vandálica, el hombre recibió un disparo en la cabeza que le causó su muerte. Por su parte, Melania Guédez comentó que a su hijo le dispararon a traición.

“Mi hijo no tenía enemigos declarados ni mucho menos líos con la justicia, tampoco era un delincuente sino un trabajador a tiempo completo”, dijo la denunciante.

“Su muerte me tiene destruida como persona y no sé cómo reaccionar con el pasar de los días. Es muy doloroso para cualquier madre no tener a ese ser querido, y yo lo llevé en mi vientre por espacio de nueve meses e incluso lo formé todo un hombre basado en buenos principios“, dijo.

“El caso lo dejo en manos de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y espero que ellos hagan algo por mi príncipe. Su muerte no puede quedar impune”, agregó.

Por su parte, funcionarios del Cicpc se abocaron a las averiguaciones de rigor y ya manejan algunos apodos de los sospechosos. El caso podría estar resuelto en las próximas horas.

