Los filmes que compiten por el León de Oro en el festival de Venecia

La siguiente es la lista de los filmes que compiten por el León de Oro en la 75ª edición del festival de Venecia que se celebrará del 29 de agosto al 8 de septiembre.

Sección oficial

– The Mountain (La montaña), de Rick Alverson (EEUU)

– Doubles vies (Vidas dobles), de Olivier Assaya (Francia)

– The sisters brothers (Las hermanas hermanos), de Jacques Audiard (Francia, Bélgica, Rumanía, España)

– First Man, de Damien Chazelle (EEUU))

– The Ballad of Buster Scruggs, de Joel y Etan Coen (EEUU)

– Vox Lux, de Brady Corbet (EEUU)

– Roma, de Alfonso Cuarón (México)

– 22 July (22 de Julio), de Paul Greengrass (Noruega-Islandia)

– Suspiria, de Luca Guadagnino (Italia)

– Werk Ohne Autor (Obra sin autor), de Florian Henckel von Donnersmarck (Alemania)

– The Nightingale (Ruiseñor), de Jennifer Kent (Australia)

– The Favourite (La favorita), de Yorgos Lanthimos (GB – Irlanda)

– Peterloo, de Mike Leigh (EEUU – GB)

– Capri-Revolution, de Mario Martone (Italia)

– What You Gonna Do When the World’s On Fire (Qué vas hacer cuando el mundo esté en llamas), de Roberto Minervini

– Napszállta (Atardecer), de László Nemes (Hungría-Francia)

– Frères Ennemis (Hermanos enemigos), de David Oelhoffen (Francia – Bélgica)

– Nuestro Tiempo, de Carlos Reygadas (México)

– At Eternity’s Gate (En la puerta de la eternidad), de Julian Schnabel (EEUU- Francia)

– Acusada, de Gonzalo Tobal (Argentina)

– Zan (Asesinato), de Shin’ya Tsukamoto (Japón)

Fuente: AFP