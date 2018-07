Los habitantes a las calle 37 de la urbanización La Mora I de la ciudad de La Victoria denunciaron presuntas irregularidades con respecto a la distribución de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), pues aseguran que los mismos, lejos de beneficiarlos, lo que les traen son cada vez más dolores de cabeza.

En este sentido, los enfadados manifestaron al equipo reporteril del Matutino de los Valles de Aragua sentirse cansados de la situación que viven cuando van a ser distribuidas las bolsas de comida, ya que en la actualidad las autoridades encargadas de tal entrega presuntamente han hecho de las suyas sacando a personas de la data, así como también artículos.

Por otro lado, también informaron que en la zona se estaban realizando auditorías, las cuales estaban siendo llevadas a cabo por jóvenes menores de edad, cosa que les molestaba, pues para eso había una organización social que debía velar por el buen funcionamiento.

Ester Borges, residente de la zona, destacó: “Están realizando una auditoría en la que sacan a las personas que se han ido del país, pero dejan a sus hijos. Es una completa falta de respeto que hagan eso, pues nosotros los representantes no siempre tenemos para comprar toda la comida, sin contar que están desprotegidos. En mi caso yo no puedo trabajar, no puedo hacer nada, me queda es contar con la bolsa, pero ahora no puedo porque me la quitaron, qué pesar”.

Mariela Godoy también agregó: “No vamos a permitir que saquen a otras personas del beneficio porque estamos casi seguros de que van a parar en manos de los avispados, pues ya nos hemos dado cuenta de que en ocasiones faltan productos y de no ser pedidos por nosotros mismos no nos lo dan y quién sabe a dónde van a parar”.

Dorangela Ochoa aseveró: “Tengo un hermano que sufre de problemas mentales y uno discapacitado que tiene familia y vivimos juntos, a ninguno nos quieren dar la bolsa, nos sacarán arbitrariamente, porque les dio la gana”.

Los afectados comentaron que en esa parte del sector tardan hasta seis meses para obtener el beneficio. Asimismo, destacaron que a los cobros también les meten la “mano negra”, ya que les incrementan el precio neto.

“La última vez que pagamos la bolsa hace dos días nos cobraron 420 mil bolívares, porque según 20 mil bolívares eran para pagar el flete, cosa que es mentira, porque nos comunicamos a Maracay y nos dijeron que eran sólo 400”, dijo Eddy Lobera.

Es por esta razón que solicitan a las autoridades municipales y regionales una pronta asamblea, donde se tomen cartas en el asunto, para que fluya un mejor funcionamiento entre los responsables y la comunidad en general.

MIEMBRO DE LAS UBCH HABLÓ

Ante la molestia de los vecinos de la comunidad y la presencia de los medios de comunicación en la zona, se acercó el señor Luis Suárez, miembro de la UBCh Miguel Ángel Álvarez, y señaló que las medidas tomadas por los distribuidores son en respuesta a las directrices emanadas por el Ejecutivo Nacional.

“Nosotros trabajamos siguiendo normas y reglas y conforme vaya ocurriendo en cada sector se va solucionando. Ya estamos entregando las bolsas conforme fueron cancelando”, destacó.

DANIEL MELLADO | elsiglo

fotos | ROYNER APONTE