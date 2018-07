Son muchos los alimentos que deben estar presentes para tener una buena nutrición: la carne, el pollo, el cochino y los quesos son algunos de ellos. Sin embargo, las comidas en la actualidad lleva consigo una gran inversión de dinero, pues sus costos sobrepasan por muchos ceros al sueldo mínimo y varían aceleradamente, lo que impide que las familias hagan presupuestos mensuales para abastecerse de los mismos.

Freddy Solórzano, carnicero del Mercado Libre de Maracay, señaló que la carne roja es la más costosa del mercado, cuyo precio aumenta todos los días. Asimismo, señaló que la de primera se ubicó este martes en nueve millones 500 mil bolívares, la de segunda en nueve millones 200 mil, la molida en ocho millones, mientras que la costilla, el lagarto y el hueso de res tienen un costo de cuatro millones 600 mil bolívares. Por su parte, el lomito es más costoso: casi 10 millones de bolívares el kilogramo.

“Hoy puedo decir que este es el precio, pero mañana no lo sé. La semana pasada compré la carne de canal, es decir, la guindada, en cuatro millones 300 mil y hoy ya me llegó en cuatro millones 600 mil bolívares. Esta situación ha hecho que las ventas disminuyan de manera significativa, es decir, hasta un 70% aproximadamente”, indicó Solórzano.

Por su parte, Lenín Camacho vende costillas, pernil, chuleta y paticas de cochino, rubros que son considerablemente más bajos que las carnes rojas y el pollo, lo que ha hecho que el cerdo se convierta en una de las opciones más buscadas por la población aragüeña. “El precio del cochino aquí no es tan alto debido a que nos regimos por el Sundde, aplicando sólo un 30% de ganancia al precio que nos viene en la factura, pero este porcentaje no es suficiente; no nos alcanza para nada”, explicó.

No obstante, la carne de cerdo no es consumida a diario por las personas debido a la grasa que contiene, razón por la cual deben comprar pollo y carne para disfrutar de un plato completo y nutritivo. En el caso del pollo, los precios se ubican entre tres millones 900 mil bolívares el entero y siete millones 400 mil la milanesa, mientras que la venta de pescuezo e hígado ha aumentado vertiginosamente en los últimos meses como consecuencia de sus bajos precios.

En este sentido, Miguel Manrique comentó que los costos del pollo varían constantemente, registrando al menos un aumento por semana. Como consecuencia, el comerciante ha disminuido considerablemente la venta de esta ave, aun cuando reconoce que la gente compra sin sorpresa debido a los acelerados aumentos que experimentan todos los días.

Por otro lado, la variedad que quesos exhibidos en las vitrinas del Mercado Libre ha disminuido, quedando el queso llanero y el guayanés como los más vendidos actualmente.

Yanitzy Esaa, comerciante, detalló que los quesos suben semanalmente, pero el llanero sigue siendo el más económico con un valor aproximado de siete millones 300 mil el kilogramo, además de ser el más llevado por rendir más.

Los aragüeños deben invertir una gran cantidad de dinero si quieren consumir carne, pollo, cerdo y quesos en sus comidas, además, después de adquiridos tienen que administrarlos de manera que rindan lo máximo posible. Por su parte, los comerciantes tampoco la tienen fácil; la hiperinflación los obliga a aumentar los precios constantemente y las ganancias no alcanzan para cubrir sus gastos.

MELANIE PAYARES (pasante) | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ