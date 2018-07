Guns N’ Roses hace historia en YouTube con ‘November Rain’

La fría lluvia de noviembre parece muy lejana con el calor propio del verano, pero eso no ha frenado a los fans de Guns N’ Roses para seguir escuchando sin parar ‘November Rain’.

El videoclip de la banda estadounidense, dirigido por Andy Morahan, acaba de superar la barrera de las 1.000 millones de reproducciones en YouTube. Todo un hito por ser el primer video grabado en los años 90 que rompe esa barrera y, también, es el primero que lo hace habiendo nacido antes de la existencia de YouTube.

El éxito se debe en gran parte al reencuentro, más de 20 años después, que han protagonizado los tres integrantes de la formación original: Axl Rose al micrófono, Slash a la guitarra principal y Duff McKagan marcando el ritmo con el bajo. Según la revista Forbes, durante el año 2017 –con la gira ‘Not in this life’ en marcha- el videoclip promedió 560.000 reproducciones diarias. El 83% de las visitas se concentraron especialmente en Latinoamérica.

La mega producción que realizó Guns N’ Roses para promocionar su tercer álbum de estudio, ‘Use your Illusion I’, fue considerada una película a pequeña escala. Incluyen escenas grabadas a fuego en la memoria de los más rockeros como el solo de guitarra de Slash fuera de la capilla o Axl llorando bajo la lluvia.

Se gastaron un millón y medio de dólares de la época para producir una historia que quedó reducida en 9 minutos y 16 segundos. Lo estrenaron el 18 de febrero de 1992 y les valió para ganar un prestigioso MTV Video Music Awards a la mejor cinematografía.

La historia narra una boda ficticia de Axl Rose con una mujer –interpretada por su novia real en aquellos momentos, Stephanie Seymour-. Se muestran escenas de los momentos previos del casamiento, la entrada en la iglesia de la pareja con los invitados, el momento del sí quiero, la fiesta… y el funeral de la novia.

Todo intercalado con secuencias de un concierto de Guns N’ Roses con una orquesta sinfónica en el Orpheum Theatre de Los Ángeles.

La lista del top-5 de los videoclips producidos en los 90 y con más éxito en YouTube la completan ‘Zombie’, de Cranberries (743 millones de reproducciones); ‘Smells like teen Spirit’, de Nirvana (732 millones); ‘I will always love you’, de Whitney Houston (642 millones); ‘Wind of Change’, de Scorpions (591 millones).

A pesar de la gesta que acaba de realizar ‘November Rain’, aún está muy lejos de ránking de vídeos más vistos de YouTube. Ahí predominan éxitos actuales, con el tema ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee a la cabeza con 5.348 millones de reproducciones.

Fuente: lavanguardia