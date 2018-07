Conoce el primer avance del Festival de Toronto

Si creías que los Óscars o los Globos de Oro son los momentos más importantes para la industria del cine, también existen los festivales y el Festival de Toronto, es uno de los más importantes para aquellos amantes del cine.

Una gran lista de películas se estrenarán en dicho evento, el cual es uno de los principales barómetros del cine de autor global y del estadounidense en concreto, ya que muchos de los títulos que allí se presentan acaban en la carrera hacia los Oscar.

Y este año, no son pocos los filmes prometedores que van al TIFF: Ha nacido una estrella, de Bradley Cooper, y con Lady Gaga que viajará a Canadá después del estreno mundial en Venecia; First Man, de Damien Chazelle, que también pasará previamente por la Mostra; y Viudas, el thriller de atracos de Steve McQueen protagonizado por Viola Davis.

Por el momento, se ha anunciado solamente los filmes que forman parte de la sección galas, premieres presentadas por el equipo al completo, y las sesiones especiales. De la primera sección, también destacan filmes muy esperados como Beautiful Boy, el drama sobre un joven drogadicto protagonizado por Steve Carell y Timothée Chalamet, Todos lo saben, la cinta inaugural de Cannes 2018 de Asghar Farhadi, con Penélope Cruz y Javier Bardem; High Life​, la space-opera de Claire Denis con Robert Pattinson (una de las películas a concurso en el Festival de San Sebastián próximo); la esperadísima Shadow, la nueva cinta de artes marciales de Z​hang Yimou; o The Public, el drama dirigido por ​Emilio Estevez sobre una biblioteca que se transforma en hogar de acogida de varias personas sin techo.

En las presentaciones especiales, muchas novedades suculentas que es probable que se estrenen antes en Venecia: desde Non-Fiction​, de Olivier Assayas, a Sunset, de ​László Nemes, o The Sisters Brothers, el western loco de Jacques Audiard con Joaquin Phoenix. Otros títulos: Maya, de Mia Hansen-Løve; If Beale Street Could Talk, de Barry Jenkins (Moonlight); The Front Runner, el nuevo filme de Jason Reitman protagonizado por Hugh Jackman; Colette, de W​ash Westmoreland y con Keira Knightley; además de Old Man & the Gun, un thriller de atracos a cargo de David Lowery que supone, por si fuera poco, el regreso de Robert Redford a la actuación.

A continuación, la lista completa de las novedades anunciadas del TIFF 2018.

GALAS 2018

Beautiful Boy, ​de Felix van Groeningen

Galveston, ​de Mélanie Laurent

Todos lo saben, de Asghar Farhadi

First Man, de ​Damien Chazelle

The Hate U Give, de G​eorge Tillman Jr.

Hidden Man​ de Jiang Wen

High Life​, de Claire Denis

Husband Material​, de Anurag Kashyap

The Kindergarten Teacher, de Sara Colangelo

The Land of Steady Habits, de ​Nicole Holofcener

Life Itself, de ​Dan Fogelman

The Public, de ​Emilio Estevez

Red Joan, de ​Sir​ ​Trevor Nunn

Ha nacido una estrella, de ​Bradley Cooper

Shadow, de Z​hang Yimou

What They Had, de ​Elizabeth Chomko

Viudas, de ​Steve M​cQ​ueen

PRESENTACIONES ESPECIALES 2018

Ben is Back, de ​Peter Hedges

Burning, de L​ee Chang-dong

Can You Ever Forgive Me?, de ​Marielle Heller

Capharnaum, de Nadine Labaki

Cold War, de P​aweł Pawlikowski

Colette, de W​ash Westmoreland

Dogman, de ​Matteo Garrone

The Front Runner, de ​Jason Reitman

Giant Little Ones, de K​with Behrman

Las chicas del sol, de ​Eva Husson

Hotel Mumbai, de ​Anthony Maras

The Hummingbird Project​, de Kim Nguyen

If Beale Street Could Talk, de Barry Jenkins

Maya, de Mia Hansen-Løve

Manto, de ​Nandita Das

Monsters and Men, de R​einaldo Marcus Green

Mouthpiece, de P​atricia Rozema

Non-Fiction​, de Olivier Assayas

Old Man & the Gun, de ​David Lowery

Papi Chulo, de J​ohn Butler

Roma​, de Alfonso Cuarón

Un asunto de familia, de​ Hirokazu Kore-eda

The Sisters Brothers, de ​Jacques Audiard

Sunset, de ​László Nemes

Through Black Spruce, de D​on McKellar

The Wedding Guest, de Michael Winterbottom

The Weekend​, de Stella Meghie

Where Hands Touch, de A​mma Asante

White Boy Rick, de ​Yann Demange

Wildlife​, de Paul Dano

