El plazo de 90 días dado por el presidente Nicolás Maduro para aplicar la reconversión monetaria ya está por finalizar; sin embargo, el Banco Central de Venezuela podría posponerlo por un tiempo más debido a la difícil situación económica que vive el país, la cual complica la implementación y circulación de los nuevos billetes.

En este sentido, los comerciantes se encuentran confundidos ante la posible aparición del nuevo cono monetario, pues esto complicaría aún más el manejo de cantidades para la población. Asimismo, temen que el gobierno no difunda las campañas informativas necesarias para que todos conozcan y se familiaricen con la nueva familia de billetes.

Ramón Rondón, vendedor de una tienda ubicada en el centro de Maracay, indicó que la implementación de los bolívares soberanos solo traerá más caos a los venezolanos, ya que no tienen el conocimiento necesario para manejar los nuevos montos, lo que complicaría sobre todo a las personas de la tercera edad. “Como comerciante me toca lidiar mucho con personas mayores y, hasta ahora, ni siquiera han terminado de conocer el bolívar fuerte. Tengo que identificarles los billetes por colores”, señaló.

Además, expresó que las cantidades no son claras y solo buscan dar una sensación de economía en lo que se compra; no obstante, solo son “pañitos de agua fría”. A pesar de que la población ya aplica la reconversión monetaria en su diario hablar diciendo tres mil bolívares en lugar de tres millones, la situación se complicaría en el momento de circulación de la nueva familia de billetes.

Quitar tres ceros a la moneda representa, sin duda, un gran desafío para el gobierno nacional en su lucha contra la hiperinflación. El economista e integrante de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional (AN), diputado José Guerra, indicó que el BCV ya recibió algunas remesas con el nuevo cono monetario provenientes de las casas impresores; no obstante, el mandatario nacional aún no se ha pronunciado acerca de la aplicación o posposición del mismo.

MELANIE PAYARES (pasante) | elsiglo

fotos| RAFAEL SALGUERO