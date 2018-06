Si has notado que tu móvil Android va lento, tiene problemas y te gustaría que vuelva a ser el de antes, puedes llevar a cabo algunos ajustes para limpiar la basura, liberar la memoria y ahorrar batería que permitirán acelerar el funcionamiento del sistema operativo dejándolo como nuevo.

Te presentamos los mejores trucos para que tu teléfono Android quede como nuevo y no tenga más problemas.

Desinstala, deshabilita o fuerza el cierre de las aplicaciones: Para limpiar tu Android y permitir que funcione más rápido, es recomendable que desinstales las aplicaciones que no uses y que deshabilites las que no sea posible desinstalar.

Borra la memoria caché de las aplicaciones: Otro truco para dejar tu móvil Android como nuevo consiste en eliminar la memoria caché de las aplicaciones, ya que en muchas ocasiones está ocupada por apps que no utilizamos y se reduce la velocidad de funcionamiento del dispositivo.

Reduce las notificaciones: Para optimizar tu móvil Android, otro truco que puedes aplicar es la reducción de las notificaciones de las aplicaciones que utilizas con menos frecuencia, lo que te ayudará a acelerar su funcionamiento.

Baja o desactiva las animaciones y transiciones: Las animaciones, transiciones y efectos del sistema operativo pueden ralentizar el funcionamiento e impedir que el móvil funcione con la máxima fluidez.

Para evitarlo, tienes la posibilidad de bajarlas o desactivarlas por completo desde los ajustes, pero antes es necesario que actives las opciones de desarrollo.

Desactiva las actualizaciones automáticas y en segundo plano: Otro truco que dejará tu móvil Android como nuevo consiste en desactivar las actualizaciones automáticas y en segundo plano para que seas tú quien controle manualmente el momento en el que se instalan las actualizaciones de las aplicaciones que utilizas.

Fuente: Globovisión

