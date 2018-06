Lo ajusticiaron desde la ventana cuando dormía en su residencia

Mientras dormía en su habitación, ubicada en el asentamiento campesino Las Dolores de Aragua, en la parte alta de Tiara del municipio Arturo Michelena del estado Aragua, dos individuos aún por identificar, ultimaron desde la ventana a un trabajador del campo tras efectuarle varios disparos.

La víctima de ese hecho de sangre respondía al nombre de José Alberto Reyes Zapata, de 18 años de edad, de oficio agricultor y con una visión de futuro como cualquier persona de su edad, de salir hacia delante, denunció Eloísa Reyes, madre de la víctima.

Manifestó que el suceso ocurrió a las 10:00 de la noche del jueves pasado en la casa en Las Dolores de Aragua.

– La gente del campo acostumbra a dormir temprano en la noche para levantarse al día siguiente a trabajar y ese día mi muchacho, luego de las actividades del campo, cenó y posteriormente se fue a dormir tranquilamente.

Pasadas las 10:00 de la noche, según vecinos, tres hombres se presentaron a la residencia y uno de ellos, desde la ventana, disparó su arma en varias ocasiones contra la humanidad de José Alberto. Uno de los proyectiles hizo blanco en la cabeza, específicamente en el occipital.

Además le apreciaron otras heridas a nivel del pecho, y una vez consumado el acto criminal, los sospechosos huyeron del sitio burlándose del dolor ajeno, expresó la doliente.

“Antes de marcharse, los antisociales me vieron y de inmediato me indicaron a través de señas que me quedara callada. No puedo quedarme en silencio, cuando la víctima es mi hijo”, adicionó.

– Como madre, puedo asegurar que mi hijo no tenía problemas con nadie ni mucho menos recibió amenazas de muerte, así como tampoco líos con la justicia”, agregó.

– Labraba la tierra para llevar la cosecha al pueblo y en circunstancias muy lamentables se convirtió en una víctima de los pandilleros que azotan a los trabajadores del campo.

“Si voy al fondo del asunto, desconozco qué motivos tendrían esos individuos para que asesinarán a mi hijo”, expresó en medio de su dolor y tristeza.

Agregó que el caso está bajo averiguación de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pero me cuesta creer que avancen las pesquisas sobre la muerte del trabajador del campo.

Añadió que en un lapso de cuatro meses, sujetos aún por identificar han asesinado a cuatro campesinos y hasta el momento se desconocen como van las investigaciones. El Cicpc no informa a través de los medios de comunicación como van las averiguaciones.

La gente del campo está abandonando la tierra y es triste que ese fenómeno suceda en Las Dolores de Aragua. Por lo tanto, hizo un llamado a los órganos del Estado venezolano a investigar esos hechos, para que los homicidios de cuatro campesinos no queden sin castigo.

