EE UU donará $10 millones para inmigrantes venezolanos en Brasil

Durante una visita en la frontera de Brasil y Venezuela, señaló que 1.2 millones serán destinados a esa región para ayudar a los venezolanos en crisis.

El vicepresidente de los Estados Unidos pidió al gobierno brasileño que adopte medidas firmes en contra del gobierno de Nicolás Maduro, debido a que “destruyó la democracia y ha construido una dictadura”.

“Gracias a Maduro el pueblo venezolano pasa hambre, sufre, huye”, dijo.

Today, I’m pleased to announce that the United States will provide additional support of nearly $10 million to Venezuelan migrants – and $1.2 million will go directly to Brazil as you address this ongoing crisis. pic.twitter.com/Klb9AKz5Sl

— Vice President Mike Pence (@VP) June 26, 2018