Samsung podría estar trabajando en celulares con Android GO

Según señalan las fuentes cercanas a la compañía Samsung, esta empresa coreana ya ha desarrollado su primer móvil con Android GO y lo está probando.

Cabe destacar que Android GO es la versión que Google creó de su sistema operativo (SO) para smartphones con 1 GB de memoria RAM o menos, y se lanzó de forma más o menos conjunta a Android One, otra versión que ha causado sensación a nivel mundial.

El nombre en clave es “7570universal_go”, y sus características técnicas no han sido confirmadas, aunque sí se sabe que se trata de un Samsung y por el GO del final se entiende que el SO será Android GO.

En cualquier caso, debido al éxito de Android One y GO en mercados como India y el sudeste asiático, Samsung no puede mirar para otro lado. Los usuarios demandan versiones de Android sin retoques de fabricante.

