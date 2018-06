Gobernación de Carabobo activó plan para abastecer de agua a Valencia

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, puso en marcha este plan denominado “HidroDrácula” desde el llenadero de agua ubicado en el sector Redoma de Guaparo.

“Esto va a ser una gran solución para poder dar al traste con muchas situaciones que tenemos en Carabobo con el agua”. Indicó Lacava.

Señalando a su vez el gobernador de la entidad que “aquí estamos presentando la flota de Hidrodrácula, ante la permanente crisis de agua que tenemos en Valencia. Decidimos lanzar esta solución para Valencia y atender a las comunidades que presentan problemas (con el suministro de agua)”.

Este es el esfuerzo q hacemos todos los días por salvar y mejorar a nuestro amado pueblo de carabobo. No me voy a rendir, voy a pelear voy a conseguir recursos hasta debajo de la tierra pero no nos van a derrotar. Aquí las cosas nos salen desde el alma para ayudar a nuestra gente pic.twitter.com/e8M7fqqyxD

— Rafael Lacava (@rafaellacava10) June 25, 2018