Gente de Zona fue víctima de la delincuencia en París

Ayer después del show en paris tuvimos un situación en nuestro hotel muy desagradable la cual ya todos conocen. pero lo importante es que estamos bien y que nuestro #toureuropa debe continuar…hoy le toca a #oslo🇳🇴 sentir el calor de @gentedezona.asi que preparados para seguir formando la #gozadera 🔥🙌 gracias a todos por la preocupación y los mensajes positivos …. gracias de corazón esto es #otracosa

