Ronaldinho declaró sobre su polémica boda doble

El brasileño Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido deportivamente como “Ronaldinho”, ex jugador mundialista y reconocido como unos de los grandes de la historia del futbol fue noticia luego de un rumor que indicaba que contraería nupcias no con una sino con dos mujeres.

Esta noticia circuló en un periódico brasileño e inmediatamente se hizo viral por el mundo.

En una entrevista ofrecida por la estrella a una televisora en Brasil, “Globo Televisión”, desmintió los rumores y se mostró extrañado, negando que fuese cierto: “No me voy a casar”, declaró.

La noticia de que el jugador contraería nupcias fue publicada por el periodista Leo Dias, en una columna de un periódico muy popular en Brasil llamado “O Dia”, donde se aseguraba que Ronaldinho contraería matrimonio con dos mujeres en una ceremonia privada el próximo mes de agosto.

Muchos de los que lo siguen a través de sus redes sociales mantienen la duda de que no sea cierto y opinan que el jugador no ha querido reconocer su bigamia, pues se le ha podido ver en varias fotos con su par de amigas.

Aunque parece que después de salir a la luz pública la noticia, borró las fotos.

“Todo el mundo está mandándome mensajes y escribiéndome”, declaró el jugador en la entrevista con Globo Televisión.

“Es la mayor mentira. No hay nada de eso. Yo no me voy a casar”, dijo, entre risas, sin dar más precisiones sobre su situación amorosa.

También se pudo conocer que la estrella luego de su retiro del fútbol en enero de este año, se unió junto a su hermano y mánager Roberto de Assis Moreira, se incorporó en marzo al evangélico Partido Republicano Brasileño (PRB, derecha).

Fuente: venezuelaaldía

elsiglo elsiglocomve elsiglotv