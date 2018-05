Nicki Minaj confirma estar saliendo con Eminem

Nicki Minaj lo ha hecho de una manera de lo más inesperada, respondiendo a una fan que le preguntó abiertamente sobre su supuesto romance dejándole un comentario en la fotografía que había compartido para promocionar su nuevo single “Bing Bank”, en el que ha colaborado con 2 Chainz y Big Sean.

“Estas saliendo con Eminem???”, le preguntó la fan sin dar ningún tipo de rodeos.

“Sí”, le contestó la artista de Trinidad Tobago igual de contundente.

Este “sí” de Nicki Minaj es la única declaración que ha hecho respecto a su romance con Eminem mientras que él directamente no se ha pronunciado y, por el momento, se desconoce si era una afirmación en toda regla o si simplemente, no lo decía en serio.

Pero lo que es seguro, es que los artistas se conocen desde hace varios años y no solo han forjado lazos profesionales trabajando juntos, también han entablado una estrecha amistad.

Nicki said she bagged eminem they dating!! pic.twitter.com/ODV8AKHJV4

— June  (@JUNEKIMBARBIE) May 25, 2018