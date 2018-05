El célebre productor de Hollywood, Harvey Weinstein, sobre quien pesan más de 70 acusaciones de acoso y abuso sexual, se entregó ante una comisaría de Policía de Nueva York, pero ya fue liberado tras pagar una fianza de 1 millón de dólares.

De esa manera se dio inicio a procesos vinculados a casos muy precisos, el primero vinculado con un abuso denunciado en 2004. Se trata del caso de la estudiante universitaria y aspirante a actriz Lucia Evans, quien denunció haber sido forzada a practicarle sexo oral a Weinstein durante un viaje de negocios, según aseguró en octubre pasado a la revista The New Yorker. El segundo hecho es por presunta violación, cometida en 2010 y que sufrió la actriz Paz de la Huerta, un caso que nunca llegó a los tribunales al considerar la Fiscalía que no había suficientes pruebas.

En declaraciones a los periodistas a la salida del tribunal donde compareció hoy Weinstein, el letrado Ben Brafman insistió en que el productor de cine siempre ha mantenido que los actos sexuales de los que se le acusa fueron por consenso.

Según Brafman, durante el proceso se demostrará que la fiscalía no tiene “sólidas evidencias” que puedan derivar en su condena por los cargos por los que inicialmente ha sido acusado. El abogado confirmó que el juez fijó una fianza de un millón de dólares en efectivo, que ya fue abonada, y el tribunal le ha retenido el pasaporte.

La acusación formal contra Harvey no se conocerá hasta dentro de varios días. Según Brafman, cuando eso suceda, Weinstein “tiene intención de declararse no culpable y existe la intención de proceder rápidamente para rechazar estos cargos”.

De acuerdo con el vocero, las acusaciones contra él “no están apoyadas con hechos ni evidencias, y al final del proceso será exonerado…“Siempre ha mantenido que cualquier actividad sexual fue consensual”, agregó el letrado ante los periodistas que esperaban a la salida del tribunal.

“Muchas de estas denuncias ya han vencido -añadió- y son eventos que supuestamente han ocurrido hace muchos años”.

Desde la publicación de las primeras revelaciones sobre los presuntos abusos del productor de grandes filmes como “Chicago”, “La vida es bella”, “Tiempos violentos”, “El paciente inglés”, “El artista”, “El discurso del rey” y “La dama de hierro”, una impresionante ola de mujeres entre las que se cuentan actrices como Angelina Jolie, Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Ashley Judd, Asia Argento, Cara Delevingne y Rose McGowan han afirmado que las acosó, que abusó sexualmente de ellas o incluso las violó. A partir de esa polémica, surgió el movimiento MeToo, para empoderar a las mujeres víctimas de acoso, que la mañana de este viernes se anotó un triunfo al lograr llevar a tribunales a Harvey Weinstein.

