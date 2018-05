El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos quieren “destruir la revolución bolivariana” y dijo que “ellos se han planteado dar un golpe militar en Venezuela”.

Las declaraciones las hizo al liderar durante la tarde de este jueves un acto en el que exhortó: “¡Que nadie le abra las puertas a la conspiración y a la fractura de la sagrada unión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

Calificó el acto como “muy espiritual, moral y de la consciencia, (que) debe ser hecho con la verdad” y destacó “la ética de nuestra Fuerza Armada Nacional, la subordinación, disciplina y compromiso con el presidente, en un acto de gran trascendencia sabiendo de las conspiraciones”.

El mandatario nacional habló de renovar los compromisos “presentes y futuros” y agradeció “cada palabra, expresión y concepto que expresa un gran sentimiento” señalando la importancia de la unión cívico militar para “hacer respetar la Constitución y construir la felicidad del pueblo”.

Además, dio la bienvenida a todos los representantes de los Poderes Públicos presentes en el acto, agregando que juró “ante el poder constituyente, que como ustedes saben, es el máximo poder que una república puede activar en su historia”.



Acto de lealtad

“Es un acto de lealtad, de compromiso, de juramento. Esto me ha conmovido. Ustedes me conocen bien. En estos 5 años de presidente de la república ustedes han aprendido a conocerme y yo he aprendido a conocer la naturaleza pura, honorable, buena, de la institución militar venezolana”, dijo.

“No me han dejado sólo en ninguna batalla para apoyar la Constitución a su comandante en jefe y al pueblo de Venezuela”, resaltó el primer mandatario.

A su vez, destacó que la FANB es “la fuerza moral más grande para afrontar todos los peligros, obstáculos y dificultades; para abrir la esperanzas presentes y futuras en Venezuela”.

Subrayó que la Fuerza Armada Nacional es “antioligárquica, igualitarista, de carácter popular y que enarbola la union cívica – militar para hacer la revolución democrática y de independencia de este siglo”. Añadiendo que los militares son ejemplos de lealtad.

Denunció además una conspiración “financiada y dirigida desde Colombia y alentada y dirigida por los Estados Unidos”.

Golpe militar

En cuanto a EEUU, denunció que quieren “destruir la revolución bolivariana y ellos se han planteado a dar un golpe militar en Venezuela, el Secretario de Estado, Mike Pompeo lo ha enarbolado cuando era jefe de la CIA y ahora como Secretario de Estado; el vicepresidente Mike Pence, el jefe del Comando Sur, el exencargado de Estados Unidos de la embajada de Venezuela, lo han dicho, han llamado a la Fuerza Armada a dar un golpe de Estado”. Agregó

Reiteró el compromiso de la fuerzas militares en mantener la paz en el país con el acto realizado en Fuerte Tiuna.

Fuente: Globovisión