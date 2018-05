Se filtran fotos del rodaje de la octava temporada de Game of Thrones

La octava temporada de Game of Thrones parece estar preparándose para un enfrentamiento épico y feroz en un lugar bastante familiar.

Se ha visto que Winterfell en el Norte puede estar en una mala racha esta temporada, pero ahora han aparecido nuevas fotos que revelan un Desembarco del Rey algo maltrecho, y parece que el fuego ha jugado un papel importante en su destrucción.

Previamente se habían filtrado unas imágenes en las que el Desembarco del Rey tenía los estandartes de los Lannister y en estas nuevas fotos ya no están. Pero como la serie no se graba cronológicamente todavía no podremos saber qué pasó ahí.

Tendremos que esperar hasta finales de 2019 para saber todo con exactitud.

Shooting continues at KL set, Lannister banners are back 🤔 #GameOfThrones pic.twitter.com/rgR4VNFSyD — A Red Priestess (@a_red_priestess) May 18, 2018

Fuente: cochinopop