Bad Bunny invita a las mujeres a no rasurarse

Bad Bunny mantiene su campaña de aceptación y por ello animó a las mujeres a que “no se afeiten na”. El trapero Bad Bunny ha estremecido las redes sociales con una foto en la que se muestra sin afeitar sus partes privadas y en la que invita a aceptarse “tal como eres”.

“Quiérete tal y como eres!! La persona que no te quiera así, no merece estar en tu vida. QUE SE VAYA!!”, escribió el artista junto a una foto que ayer en la tarde superaba 1 millón 690 mil likes en Instagram.

“MUJERES!! A manera de experimento, déjense la zona púbica con bellos (dejense el to… pel…) por un tiempo. El o la que no las quiera así o se ponga “piky” se le da bandaaaa. El que te quiere comer te come como sea. A un macho alfa como yo no le molesta”, escribió en Twitter el popular exponente del trap, quien fue más lejos : “Qué diablos es esa esclavitud de estar afeitándose cada vez que vas a ver a alguien!!?? No siempre da tiempo. Peor es cuando en pleno bella…o te salen con que “no me afeité” con caras pasmadas y de vergüenza. MIRAAA! BASTA YA!! Que eso no sea impedimento para el sexo. Qué hubieran hecho en los 70’s??? No hubieran tenido sexo nunca??? O qué????”.

Culminó Bunny para dejar en claro que la belleza no tiene talla: “Yo prefiero una gordita que una mujer hecha. Hay días que le tengo ganas a una gordita ¿Por qué no? Tambien saben ricas”.

HIJA DE MADONNA TAMBIEN PREFIERE EL VELLO

Lourdes León se anticipó a Bad Bunny al mostrar sus axilas sin depilar.

Ocurrió así en la campaña de Converse que contrató a la hija de Madonna como imagen.

Como podrán ver, la belleza, está abriendo campo a la “velleza” o al menos ya los famosos apuestan a que el vello es bello.

