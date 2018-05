Un leopardo se acercó peligrosamente a un hombre durante un safari en el delta del Okavango, en Botsuana, que grabó en video el encuentro este 5 de abril. En la grabación, se puede ver al felino aproximarse al vehículo donde estaban los turistas y subir sus patas delanteras sobre él.

En ese momento, el animal empieza a olisquear y a jugar con una pierna del hombre, rascándola con sus garras, e incluso trata de morder el zapato del visitante. Luego de satisfacer su curiosidad, el felino se retira y se acuesta tranquilamente a unos metros del vehículo.

“Nuestro guía dijo ‘no se mueva, esté tranquilo’, así que no me moví”, comentó el protagonista del video, citado por Newsflare. “Sorprendentemente, no tenía nada de miedo. Parecía un gatito grande”, agregó.