¿Qué hacer después de tener relaciones sexuales?

Para muchas mujeres no existe nada más reconfortante que, descansar entre los brazos de su pareja después de tener relaciones sexuales, sin embargo, hay que seguir ciertas recomendaciones para cuidar la zona íntima.

La revista femenina ‘Oprah Magazine’ consultó con especialistas que revelaron cuáles son las cosas más importantes que tienen que considerar las mujeres después del sexo.

Ir al baño

1. Orinar después del sexo

Ayuda a evitar las infecciones del tracto urinario porque permite “enjuagar” las bacterias de E. Coli que pueden haber llegado hasta la uretra durante el acto sexual. Lauren Streicher, destacada obstetra y ginecóloga estadounidense, explica que no es necesario que vayas al baño inmediatamente después de la relación sexual, puedes esperar unos 20 minutos.

Por su parte, el doctor Ja-Hong Kim de la Universidad de California en Los Ángeles señala que la cercanía del ano con la vagina es lo que hace a las mujeres más propensas a infecciones del tracto urinario. “Cuando tienes relaciones, la penetración permite que algunas de estas bacterias estén más cerca de la uretra que, en las mujeres, es más corta que en hombres, por lo que es fácil para las bacterias llegar a la vejiga e incluso a los riñones, causando daño, dolor, molestias e inflamación”, explica Kim.

Asimismo, recomiendan que no se debe tener relaciones sexuales vaginales justo después de la penetración anal.

2. Recapitula lo que ha pasado y convérsalo con tu pareja

Si el sexo fue bueno, piensa en lo que te gustó y cuéntaselo a tu pareja. “Ahora es el mejor momento para hablar de ello, ya que puedes sentirte incómoda al tocar el tema de la nada después”, recomienda la doctora en psicología y psiquiatría, Kristen Carpenter.

No obstante, si no fue el mejor encuentro es mejor hablarlo después. Otro estudio publicado en la revista académica ‘Archives of Sexual Health’ señala que mostrar afecto hacia tu pareja después del sexo se vincula a una mayor satisfacción, promoviendo una mejor relación.

3. Toma nota de los malestares que son normales y los que no

Puede ser normal sentir un pequeño dolor durante o después de las relaciones sexuales. Puede darse por falta de lubricación, por un espasmo muscular o porque tu pareja fue algo brusca, dice Streicher. Sin embargo, si el malestar se torna recurrente, consultarlo con tu médico. Podría tratarse de vaginismo (si es dolor vaginal) o de otras dolencias (si es otro tipo de dolor) como quistes ováricos, fibromas, endometriosis o incluso cánceres ginecológicos.

Lo que jamás debes hacer:

– No utilices toallas húmedas o algún tipo de objeto; éstos son propensos a acumular microorganismos.

– Evita los baños de burbuja y después de los juegos eróticos, si hubo y emplearon aceites aromáticos, elimina por completo éste con agua, para evitar una posible infección.

– Limpia tu zona íntima con una toalla limpia, no utilices papel. Por último, usa rompa interior limpia. Realizar todo esto te permitirá tener una salud intima después de tener sexo magnifica.

Fuente: AmericaTV