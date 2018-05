Musical de Gloria y Emilio Estefan planea visitar 11 países

En entrevista con la cadena Univisión, el artista y empresario cubano reveló que su esposa está ya en Londres haciendo los preparativos para la puesta en escena en el London Coliseum, en el verano de 2019.

“Es una historia de jóvenes soñadores como los ‘dreamers’ (soñadores)”, afirmó en referencia a los cientos de miles jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos con sus padres y que luchan ahora por mantener un estatus migratorio legal.

“On your feet”, que se estrenó en junio de 2015 en Chicago para posteriormente establecerse en Broadway cinco meses después, está actualmente de gira por Estados Unidos, donde ronda ya las 800 representaciones. Según Estefan, cuando cierre en el verano de 2019, se habrá sido en 60 ciudades.

La obra incluye algunas de las canciones más emblemáticas del último cuarto de siglo de carrera de la pareja como “Rhythm Is Gonna Get You”, “Conga”, “Get on Your Feet”, “Don’t Want to Lose You”, “Mi tierra”, “Tradición”, “1-2-3”, “Oye mi canto”, “Cuba libre” y “Coming Out of the Dark”.