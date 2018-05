Guerra asegura que no han llegado billetes del nuevo cono monetario

El integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, pidió que se posponga la entrada en vigencia del nuevo cono monetario.

“No ha llegado ni un billete, para actualizar los cajeros se necesitan 45 dìas y no se ha hecho, los billetes no están acá, suspendan la aplicación de la reconversión monetaria, no se puede hacer, se lo pido a nombre del país”.

Dip. José Guerra afirma que el gobierno emitirá una prórroga al proceso de reconversión monetaria porque el sistema financiero no está listo. pic.twitter.com/VINgsH8lvm — Maru Morales (@morapin) May 22, 2018

Estima que se debe ahorrar el dinero del nuevo cono monetario e imprimir el billete de 500 mil y un millón de bolívares.

