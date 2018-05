¿Crees conocer a Batman? Tal vez ni sabías estas 8 curiosidades

Batman apareció por primera vez en 1939 en el número 27 de la revista Detective Comics, lanzada por la editorial National Publications, cuya ramificación de cómics sería más tarde DC. Con lo cual, el héroe de Gotham tiene nada más y nada menos que 76 años protegiendo su ciudad y luchando contra malvados villanos.

El cantante y actor Frank Sinatra quiso ser el Joker en la popular serie protagonizada por Adam West. Sin embargo, cuando mostró su interés en interpretar al malvado arlequín, se enteró que el papel ya había sido asignado a Cesar Romero.

Esto lo confirmo Burt Ward, Robin en la serie, en una entrevista años más tarde: “Por lo que supe. Frank Sinatra se enfadó mucho por no poder interpretar al Joker”. ¿Te imaginas un Joker cantando My Way?