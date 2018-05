Camila Cabello fue hospitalizada después de los Billboard

La ex líder de Fifth Harmony, Camila Cabello, fue ingresada de urgencia luego de su show en los premios Billboard celebrados este domingo. La artista nacida en Cuba presentó un cuadro de deshidratación por el que terminó en el hospital.

“Ayer después de mi actuación en los Billboard, me encontré realmente mal y acabé en el hospital donde me examinaron. Me hicieron muchas pruebas y todo está bien. El diagnóstico fue deshidratación y algo de fiebre así que los médicos me recomendaron descansar, si no no me recuperaré”, dijo la mujer de “Never be the same” en su cuenta de Twitter para calmar a sus fanáticos.

En la premiación, Camila Cabello cantó dos canciones —”Sangria wine” junto al rapero Pharrell Williams y “Havana”— y se llevó el galardón a Billboard Chart Achievement Award.

Debido a los cuidados recetados por el médico, la artista canceló un concierto en Seattle.

Fuente: t13

