Asesinaron a dos amigos luego de asistir a un velorio

Dos amigos que acudieron a un velorio en la población de La Victoria del municipio José Félix Ribas, desaparecieron misteriosamente y después los familiares los encontraron muertos presentando heridas de proyectiles en circunstancias que desconocen.

Maribel Hernández, cuñada de Esnay Eliseo Mellado González, de 60 años de edad, de oficio vigilante de una empresa en Cagua, padre de seis hijos y domiciliado en Villeguita en Turmero del municipio Santiago Mariño, dijo a los periodistas que el ciudadano no tenía problemas con nadie ni mucho menos líos con la justicia. Era un esclavo en su trabajo.

La semana pasada se dirigió a La Victoria, donde estaría presente en el velorio de un amigo y de paso hacia esa jurisdicción, se detuvo en San Mateo, encontrándose con un amigo, identificado como Lennin José Morales Decena, de 43 años de edad, dijo.

Mientras que los parientes de la segunda víctima, manifestaron que el hombre se encontraba desempleado, padre de una hija ya mayor de edad y domiciliado en la calle Aparicio, casa número 89 en San Mateo del municipio Bolívar.

Luego de compartir algunas palabras, ambos amigos se desplazaron a la Ciudad de La Juventud. Allí estuvieron presentes en los rezos de una persona muerta en circunstancias que se desconoce oficialmente.

Cuando se promediaban las 10:00 de la noche del jueves, Morales y Mellado, bajo los efectos de algunos tragos de aguardiente y ante la falta de transporte en ese municipio a altas horas de la noche, decidieron regresar a San Mateo.

Se vinieron a pie al municipio Bolívar y en un trayecto de la carretera nacional, en un tramo sin especificar, desaparecieron misteriosamente, dijeron los parientes del vigilante.

Maribel Hernández dijo que nosotros no nos preocupamos en las primeras de cambio por Mellado González, pensando que él estaría en su trabajo montando guardias extras para cobrar un dinero demás en la quincena, y en la noche del domingo, nos enviaron un mensaje de texto que “nuestro pariente estaba ,muerto”.

“Qué nos dirigiéramos lo más pronto posible a la Morgue de Caña de Azúcar y hoy (ayer) nos dieron la información que Mellado y su amigo están aquí en las cavas de conservación”, dijo la denunciante.

Algunos afirman que los mató el Cicpc el viernes en la noche, pero nosotros no estamos seguros y no queremos pecar en falsos. Tampoco los funcionarios no han expresando cierta información.

Por la circunstancias de cómo vimos elcadáver Esnay Eliseo, presumimos que murió a manos de la delincuencia.

Los cadáveres están en la Morgue de Caña de Azúcar y el caso está bajo averiguación de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

fotos | FAUSTINO PÉREZ | DENNYS SÁNCHEZ