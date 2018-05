El sexo oral todavía es tabú para algunas personas. Hay mujeres que no se sienten del todo cómodas con la idea de recibir (y/o dar) sexo oral hasta que lo experimentan y descubren si les gusta o no.

Aquellas que lo han recibido han llegado a tener momentos muy placenteros y que las conectan a un nivel más íntimo con la pareja. Si eres de estas mujeres que aún no se atreven, acá te dejamos 5 razones por las que recibir sexo oral es bueno:

1. Tienes toda la atención

El sexo es de dos personas, pero cuando esto ocurre puedes relajarte y solo dedicarte a disfrutar, puesto que tu pareja estará concentrada solo en darte placer. No hay que pensar en más nada.

2. A tu pareja le gusta

Si este es tu caso, a tu pareja le encantará darte placer, así que seguro se verá dispuesta a hacerlo. Lo más importante es que te relajes y no pienses en que tu pareja puede estar incómoda, en ese momento se trata solamente de ti.

Fuse/Thinkstock

3. Hay menos para limpiar

Si se trata de un chico, de seguro tendrán que tomar previsiones para que el lugar no se haga demasiado desastroso después. Pero en tu caso es diferente (a menos que seas squirter, y ¡Felicidades!) puesto que no habrá tanto que limpiar cuando el trabajo esté terminado.

4. Más orgasmos

Muchas mujeres aseguran que son capaces de llegar al orgasmo solo a través del sexo oral. Como sabemos, solo un pequeño porcentaje de mujeres llega al clímax a través de la penetración, así que esta es una opción alternativa que puede funcionar. Recuerda conocer muy bien tu cuerpo e indicarle a tu pareja las áreas donde sientes más placer.

YunYulia/iStock/Thinkstock

5. Otro tipo de conexión

Hacer el amor con tu pareja los une muchísimo, pero el sexo oral les da otro nivel de intimidad puesto que no es algo que se haga con todos los compañeros sexuales. Este tipo de sexo requiere que ambos sean honestos y estén atentos a las necesidades del otro, así que de seguro mejorará la relación.

No tienes que sentirte obligada a pedirle sexo oral a tu pareja, si no te gusta la idea, eres libre de hacer lo que quieras. Si por el contrario estás dispuesta a hacerlo o lo has hecho, sabrás lo bueno y placentero que es para nosotras. ¡A disfrutar!

Fuente: www.energia.com