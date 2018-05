La comodidad de la cama no lo es todo en la vida de una relación sexual. Hay lugares menos comunes que son ideales para hacer el amor y perfectos para romper con la monotonía del sexo.

Ser creativos en la intimidad incrementa la libido y estimula el erotismo en la pareja; experimentar nuevas sensaciones y aventuras, fomenta la comunicación, la complicidad y el amor.

El lugar ideal para tener sexo puede ser cualquiera que la imaginación te permita, pero debe reunir tres elementos importantes: adrenalina, espontaneidad y una buena dosis de riesgo.

En entrevista para Salud180.com, con el médico y sexólogo David Barrios te da algunas opciones para que dejes volar tu imaginación y aclara que el erotismo y el placer son parte natural de la esencia humana, por lo que debes disfrutarlo sin culpas, miedos: “siempre y cuando todo lo que hagas te ayude a sentirte feliz y cómoda contigo misma”.

5 lugares más excitantes para tener sexo

1. Auto. Tener sexo en el coche es la fantasía de muchos y el lugar perfecto para la espontaneidad. Aprovecha los días de lluvia donde los cristales se empañan, así evitarás multas.

Para el también psicoterapeuta Barrios: “Hacer el amor al ritmo de la lluvia es muy romántico. Otra opción es viajar a altas horas de la noche por las calles de la ciudad, no hay gente, no hay tráfico y si tienes más tiempo, ¿por qué no visitar a alguna carretera?”.

2. Alberca. Usar la piscina para lo encuentros sexuales resulta muy erótico para la pareja. Es un momento de juego y sorpresa.

“El agua ayuda a realizar posiciones que en la cama jamás harías, lo que desencadena sensaciones nuevas y extraordinarias”.

Además, aumenta la lubricación y la fricción en el agua ayuda a tener un orgasmo más rápido para ambos.

3. Cine. La oscuridad, los sonidos y la privacidad de los últimos asientos, son perfectos para una buena dosis de sexo. Si a eso le agregas que ya existen salas que cuentan con asientos más grandes y cómodos, el sexo será aún mejor. ¡Será todo un reto guardar silencio! Lo mejor es ir temprano o muy tarde, de cualquier forma lo que menos importa es el séptimo arte.

4. En la calle. La simple idea de que alguien los pueda ver es lo suficientemente excitante para alcanzar niveles de placer insospechados.

“Tener sexo al aire libre puede ser muy divertido y diferente, además de darle oxígeno, literalmente, a la relación. Busca algún lugar solitario y oscuro. También pueden visitar un bosque, donde la naturaleza se convierte en cómplice de sus aventuras”.

5. Baño público. Los baños de los bares, restaurantes o antros, donde hay música, desorden, movimiento y no se sabe si alguien va o viene, son ideales para tener sexo rápido. La inmediatez eleva la libido y el placer.

¡Olvídate de inhibiciones! Lo importantes es disfrutar y experimentar en pareja nuevas sensaciones y aventuras que fortalezcan su relación. Recuerda que debes protegerte y ser conciente de con quién tienes relaciones y por qué lo haces. El amor y el deseo sin culpas, son claves fundamentales en la relación de pareja.

Fuente: salud.com.ve