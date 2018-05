Ryan Murphy prepara serie inspirada en casos de MeToo

Ryan Murphy es un creador prolífico. Ha estado detrás de grandes éxitos en la pantalla chica como Glee, American Horror Story y American Crime Store; tiene la costumbre de trabajar en varios proyectos de manera simultánea.

Actualmente exhibe una tercera temporada de American Crime Story dedicada al huracán Katrina y la lenta respuesta del gobierno a ese desastre natural; también presenta otra basada en el affaire de Mónica Lewinsky con el presidente Bill Clinton. Además trabaja en la idea de Pose, una historia gay ubicada en la Nueva York de 1986, y un documental en colaboración con Gwyneth Paltrow sobre salud.

Pero más allá de todos estos programas, el anuncio más interesante que hizo recientemente es el de una serie que recogerá los casos de acoso sexual en Hollywood, revelados por el movimiento MeToo, que estallaron el año pasado.

El título de la serie sería Consent y tendría un formato similar al de Black Mirror, con historias unitarias e independientes en cada entrega. Murphy reveló en una entrevista con The New Yorker que en la primera parte abordaría los casos que tienen a Harvey Weinstein como protagonista y luego incluiría algún capítulo sobre Kevin Spacey, el intérprete de House of Cards, quien también fue denunciado por Anthony Rapp el año pasado por abuso sexual, lo que ocasionó que fuera apartado de la serie.

Conocidas las intenciones del productor, en Twitter se publicaron comentarios de usuarios a los que no les parece tan buena idea que sea Murphy quien se encargue de tratar el tema. A pesar de que son situaciones que se deben contar, algunos opinaron que es muy pronto para hacerlo ya que es una herida que todavía está abierta y dijeron que Murphy no tiene ninguna experiencia en el asunto.

En cuanto a las emisiones de Consent, la única certeza por ahora es que Murphy se desvinculó de FX y tiene firmado un contrato con Netflix, compañía con la que empezará a trabajar en julio.

