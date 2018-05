Marco Rubio: Elecciones falsas no aliviarán las sanciones

El senador estadounidense Marco Rubio advirtió que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “está muy equivocado si cree que las ‘elecciones falsas’ aliviarán las sanciones”.

Al respecto, recordó que Estados Unidos “acaba de imponer nuevas sanciones que restringen la capacidad del régimen para ganar comisiones a través de la venta de activos del Estado, y que prohíben comprar cualquier deuda con el Gobierno de Venezuela, incluidas las deudas” con (la estatal petrolera) PDVSA”.

Facing dissatisfaction within his own governing party Maduro thought sham election would help consolidate his power. Instead it consolidated sanctions & isolation. Now he will concentrate power in a smaller inner circle & many party leaders are about to be marginalized or jailed.

— Marco Rubio (@marcorubio) May 21, 2018