Estos fueron los mejores momentos de los Premios Billboard

La entrega de los premios Billboard estuvo llena de grandes momentos, incluyendo los 5 triunfos de Despacito y el arrase de de Ed Sheeran quien obtuvo seis galardones, empatado en el podio de ganadores con el rapero Kendrick Lamar.

Sheeran fue tendencia al actuar desde Irlanda pero también al completar su racha de logros con el Billboard a Mejor Artista del Año. Sin embargo, para los espectadores latinos, fue Luis Fonsi la estrella, por su quinteto de estatuillas por el remix de “Despacito” con Daddy Yankee y Justin Bieber.

“Esto es para mis hermanos latinos, para los inmigrantes, los ‘dreamers’, para todos los hispanohablantes a los que les dicen ‘habla en inglés’, esto es para ustedes”, dijo Fonsi al aceptar el galardón “Hot 100 song”, el único que recibió públicamente la noche del domingo.Ozuna también subió la pasión latina al ser anunciado en segmento no televisado como el ganador de dos premios.

Jennifer López impactó y aportó su “spanglish” a la gala en la que presentó “Dinero”. La diva del Bronx fue más sexy que activista, tendencia esta última que estuvo muy presente en la ceremonia.

Destacó, en este sentido, el tributo a los estudiantes y docentes afectados recientemente en tiroteos fatales en Texas y Florida. De hecho, Kelly Clarkson, la anfitriona del show, inauguró el espectáculo recordando a las 10 personas que murieron el viernes en Texas,“Una vez más estamos llorando por más niños que han muerto … Estoy tan cansada de momentos de silencio … No está funcionando”, dijo. Así mismo Shawn Mendes y Khalid fueron acompañados en el escenario por el coro de la escuela Marjory Stoneman Douglas (escenario de un tiroteo en febrero).

Los Premios Billboard significaron el retorno de Janet Jackson, en el marco de la celebración de su 52º cumpleaños y el 25º aniversario de su emblemático álbum “Janet”. Bruno Mars hizo una aparición sorpresa para presentar a la cantante, quien fue laureada con el Premio Ícono.

Taylor Swift, muy elegante dentro de bastante locura, se alzó con los premios a mejor artista femenina y álbum más vendido por “Reputation.”

Muy sentido fue el segmento de The Chainsmokers y Halsey para recordar al desaparecido Dj Avicii.

El grupo coreano BTS despertó furor en las fans y su actuación en los MGM Grand Garden Arena se viralizó en redes sociales, tanto que sus seguidores siempre quisieron más. La agrupación fue elegida ganadora en la categoría Top Artista Social.

Camila Cabello ganó el premio a los logros en las listas de popularidad y además sedujo al público con su interpretación de “Havana”. Su excompañera de Fifth Harmony Normani no fue menos en su interpretación de “Love Lies” junto a Khalid; Ariana Grande fue elocuente y aplaudida en su enérgica versión de “No Tears Left to Cry”; y el número de John Legend terminó con una foto de su bebé recién nacido en las enormes pantallas del recinto.

Para colocarle broche de oro el espectáculo, Salt-N-Pepa cantaron “Push It” y “Whatta Man” acompañadas por el grupo de R&B En Vogue e incluso Kelly Clarkson.

