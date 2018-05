Los abuelitos no fallaron a la cita electoral

Los votantes de la tercera edad fueron los que tuvieron la participación más destacada en los municipios Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara y Libertador, pues, además de haber tenido trato preferencial en los centros de votación, acudieron sin falta a su cita con el sufragio.

Los abuelitos que acudieron a los centros de votación manifestaron que no dejarían de defender su derecho en estas importantes elecciones presidenciales.

A pesar de las adversidades como la falta de transporte, los adultos mayores decidieron salir caminando o pidieron una colita para llegar temprano a los centros de votación y favorecer al candidato de su preferencia.

CIVISMO EN MARIÑO

En el municipio Santiago Mariño, específicamente en la escuela Base de Misiones Ciudad Bendita, los electores comenzaron a llegar desde las 6:00 de la mañana, según informó Miryan Delgado, quien se desempeñó como testigo de mesa.

“Las personas han sido concurrentes, el centro no se ha quedado vacío desde que se dio inicio a la actividad, todo se ha llevado con total normalidad y los funcionarios han sido muy colaboradores con la población, sobre todo con los discapacitados”, agregó Delgado.

De igual manera, Francisco Molina manifestó que fue a ejercer su derecho al voto, sin embargo, “el proceso se ha demorado un poco, pero a pesar de todo nos han atendido bien, y estoy satisfecho de haber venido a cumplir con mi deber como ciudadano venezolano”.

Seguidamente, Angie Peréz, quien ejerció en la escuela Rosa Amelia Flores, expresó: “Yo estoy embarazada y vine a votar, las personas no deberían limitarse porque tengan algunos tropiezos para llegar a su centro, todos tenemos un deber como ciudadanos y hay que cumplirlo”.

ALEGRÍA EN LIBERTADOR

Las calles de la jurisdicción estuvieron bastante concurridas por personas que se dirigían a los diferentes comercios en busca de productos alimenticios, sin embargo, en los centros electorales la afluencia fue moderada, destacando la ausencia de votantes jóvenes.

En este sentido, William García, quien se encontraba en el instituto Andrés Eloy Moratinos de Los Hornos, relató: “Estoy desde las 5:00 de la mañana en la cola y la mesa 1, que es la que me corresponde, está presentando fallas. A pesar de que nos han atendido bien, quisiera que agilizaran el proceso”.

Por su parte, Daneida Gutiérrez, persona de la tercera edad, quien se encontraba en su centro de votación, comentó: “El proceso ha sido rápido, han existido algunos inconvenientes, pero el equipo responsable está haciendo lo posible por resolver y estoy segura de que lograrán solventar la situación para continuar con el operativo”.

FLA ACTIVO

La población del municipio Francisco Linares Alcántara tuvo una alta participación en el proceso electoral, pues en torno a los centros de votación se percibía gran afluencia de personas ejerciendo su derecho al sufragio.

En la escuela Parmanacay, que contaba con 6 mesas electorales, hubo una gran recepción por parte de los votantes, pues en las afueras del plantel se formaron colas de personas a la espera de su turno.

William Alayón explicó que “las colas están avanzando rápido y a las personas de tercera edad y discapacitados les han dado preferencia para que vayan a votar. La receptividad de parte de los militantes ha sido buena”.

Por otro lado, Cleta Becerra agregó que “la atención ha sido excelente y no se ha presentado ningún tipo de inconveniente, vamos para adelante en estas votaciones, yo no me abstuve hoy ni pensaba hacerlo, cada quien a su manera”.

