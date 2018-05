Rubio sobre elecciones en Venezuela: Mañana EE UU responderá

“La dictadura de Nicolás Maduro ha hecho como se esperaba, llevó a cabo una ‘elección’ ilegítima. Maduro afirma que recibió más votos que el número total de personas que realmente votaron“, dijo Rubio.

El senador estadounidense explicó que con este hecho quedó demostrado que en Venezuela se deben buscar otras acciones debido de que, a su juicio, con el gobierno de Maduro la salida no es por elecciones.

“Mañana la comunidad estadounidense e internacional responderá según sea necesario. Para Venezuela hoy comienza una nueva etapa. Por años el régimen de Maduro ha utilizado la promesa de elecciones para dividir y confundir. Ahora ya no queda duda que no hay una salida electoral mientras que el régimen este en el poder”, sentenció.

The dictatorship of @NicolasMaduro has, as expected conducted an illegitimate “election”. Maduro claims he received more votes than the total number of people who actually voted. Tomorrow the U.S. & international community will respond as necessary. #Venezuela

— Marco Rubio (@marcorubio) May 21, 2018