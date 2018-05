Una vecina de Phnom Penh, en Camboya, se propuso ganar dinero en YouTube e inventó un método más que cruel. Ante la cámara, y con ayuda de su esposo, Ah Lin Tuch se dedicó a despellejar, trocear, cocinar y comer animales protegidos por organizaciones medioambientales, informa Metro.

